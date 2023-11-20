Bilgisayar mühendisliğini "annesinin kucağında" kazandı!





"EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM"

Hayallerinde olan bir bölümü kazandığını anlatan Fadime Doğan, "Okulum bitince KPSS'ye gireceğim. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Sınava herkesle eşit şartlarda girdim. Benim engelim yok. Kimse hayata küsmemeli. Eğer bir şey yapmamayı tercih edersen hayatın o zaman bir şey anlam ifade etmez. En büyük destekçim annem. Ailem de hep beni destekliyor. Onlar da benim kadar okumamı, iyi bir yerlere gelmemi istiyor. İlkokuldan bu yana hep benimle" dedi.