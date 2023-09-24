Bilgiyi kullanan nesiller yetişecek

PROF. DR. AHMET BENZER/MARMARA ÜNİVERSİTESİ - AKADEMİSYEN İFADESİ GÜÇLÜ ÇOK YÖNLÜ BİREYLER YETİŞECEK "Yeni yönetmelik doğrudan ortaöğretim kurumlarında dolaylı olarak da akademik çalışmalarda önemli değişikliklere yol açacaktır. Öğrenciler için sınıfta kalmama düşüncesi muazzam bir konfor alanı sağlıyordu. Bu konfor alanı düzenli okula gitmenin sınıfı geçmeye yeterli olarak görülmesi şeklinde yansıyordu. Mevcut uygulama ile ülke enerjisi gereksiz bir şekilde tüketilirken aynı zamanda insan gücü doğru yönlendirilemiyordu. Yönetmelikle birlikte öğrencilerin farklı yeteneklerine göre yönlendirmeleri daha kolay olacak.

ADALETSİZLİK BİTTİ

Devamsızlık konusunda en çok mağdur olan grup öğretmenlerdi. Devamsızlık maddesindeki değişim sınıfta kalma maddesiyle birleşince sürece daha olumlu katkı sağlayacak. Okul dediğimiz kurum sadece bizi bilgiyle donatmaz aynı zamanda sosyalleşme, kendini gerçekleştirme, farklı görüşleri dinleyebilme gibi pek çok yan bilgi ve tecrübeyi bize kazandırır. Ayrıca mevcut uygulamada sınav kaygısı ile 12. sınıf öğrencilerinin bir kısmı açık liseye geçiş yaparken bir kısmı da okullarında eğitime devam ediyordu. Yönetmelik ile uygulamadaki bu adaletsizlik ortamı da son bulacaktır.

Ölçme ve değerlendirmeye, özellikle Türk Dili ve Edebiyatı dersine dair önemli kararlar alındı. Mevcut uygulama ile sınavlar okuma ve yazma üzerine yoğunlaşıyordu. Şimdiki uygulamada kendine önemli bir yer edinen konuşma ve dinleme eğitimiyle birlikte ölçme ve değerlendirme boyutunda konuşma ve dinleme becerilerinin de sorgulanması sağlanacak. Toplum olarak daha çok dinleyebilen kendini çeşitli yollarla daha güçlü ifade edebilen bireyler olacağız.