Bilim açıklıyor: Kar yağışı mutluluk hormonunu nasıl tetikliyor?

Uzun süredir kara hasret kalmıştık. Özellikle İstanbul'da her yeri beyaz bir örtüye çevirecek kar son yıllarda hiç yağmadı. Dolayısıyla geçtiğimiz çarşamba lapa lapa yağan kar tüm İstanbulluları çok sevindirdi. Özellikle çocuklar çok mutlu oldu. Okullar tatil edilince bu sevinç ikiye katlandı. Peki, kar bizi neden bu kadar mutlu ediyor? Karın psikolojimiz üzerinde bilmediğimiz bir sırrı mı var? Psikoterapist Gökhan Ergür'den tüm sorularımızın cevabını aldık. Ergür, "Kar yağdığında beynimiz mutluluk hormonu olan serotonin salgılıyor. Bu sebeple mutlu ve huzurlu hissediyoruz" diyor.

İstanbul'da uzun süredir kar görmüyorduk. Kar yağınca yetişkin-çocuk fark etmeden inanılmaz mutlu oluyoruz. Karın çilesi de büyük ama yine de sevinmemizi engellemiyor. Kar yağışının psikolojimiz üzerinde olumlu bir etkisi mi var bilmediğimiz?

Alışık olduğumuz çevrenin bir anda değişmesi bizleri heyecanlandırır ve bu değişiklikler beynimizde serotonin (mutluluk) hormonunun salgılanmasına sebep olur. Nadir görülen şeylerin bizleri mutlu etmesinin nedenlerinden birisi de budur. Kanada'da yaşayan bir çocukla İstanbul'da yaşayan bir çocuğun kar yağışına verdiği tepki farklıdır. Kanadalı çocuk için kar yağışı normal bir doğa olayıyken İstanbul'da yaşayan çocuk için son derece farklı ve heyecan verici bir olaydır. Özetle nadir olan her şey kıymetlidir.