Bilim insanları yumurtayı soymanın en kolay yolunu açıkladı! Aslında tek yapmanız gereken…

TAZELİĞİNİ KAYBETTİKÇE DAHA KOLAY SOYULUYOR

1964 yılında yapılan bir başka çalışmaya göre, yumurtaların 22 derecelik sıcaklıkta saklanmasının aslında buzdolabı sıcaklığı olan 3-4 derece gibi daha düşük sıcaklıklara göre daha iyi soyulma sonuçları verdiğini ortaya koymuştu. Ancak bu yöntemin tehlikeli kısmı yumurtanın bozulma riskini artırabilir olmasıdır.