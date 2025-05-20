Bilim insanları yumurtayı soymanın en kolay yolunu açıkladı! Aslında tek yapmanız gereken…

Yapılan araştırmalar sonucunda, yumurta beyazının pH seviyesinin soyulabilirlik açısından etkili olduğu ortaya çıktı. 1960'lı yıllarda yapılan çalışmalar, yumurta beyazının pH seviyesinin 8.7-8.9 aralığında olmasının kabuğun soyulmasını kolaylaştırdığı gözlemlendi.
TAZELİĞİNİ KAYBETTİKÇE DAHA KOLAY SOYULUYOR
1964 yılında yapılan bir başka çalışmaya göre, yumurtaların 22 derecelik sıcaklıkta saklanmasının aslında buzdolabı sıcaklığı olan 3-4 derece gibi daha düşük sıcaklıklara göre daha iyi soyulma sonuçları verdiğini ortaya koymuştu. Ancak bu yöntemin tehlikeli kısmı yumurtanın bozulma riskini artırabilir olmasıdır.
Ayrıca, yumurtanın bekleme süresi arttıkça yani tazeliğini kaybettikçe soyulması daha kolay hale gelir. Bunun sebebi, zamanla yumurtanın içindeki nemin buharlaşması sonucunda hava boşluğunu büyütmesi ve yumurta beyazının pH seviyesinin yükselmesidir.
EN DOĞRU HAŞLAMA YÖNTEMİ HANGİSİ?
Yumurtayı kaynar sudan alıp soğuk suya koymanın da soyulabilirliği artırdığı belirtiliyor. Yumurtalar yüksek ısıya maruz kaldıklarında yumurta beyazı proteinlerinin yapısını değiştirerek zar yerine birbirine bağlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda yumurtaların haşlandıktan sonra soğuk suya konması da yumurta beyazının kabuktan hafifçe çekilmesine yardımcı olur ve koyma işlemi kolaylaştır.
YUMURTA HAŞLARKEN TUZ EKLENMELİ Mİ?
Kaynama suyuna tuz eklenmesi bazı çalışmalarda olumlu sonuçlar doğurmuş olsa daha sonra yapılan çalışmalarda bu durumun son tüketim tarihine yaklaşan yumurtalarda ortadan kalktığı gözlemlendi.
Bunun yanı sıra sirke gibi asidik maddeler ise, yumurta kabuğunun yapısında bulunan kalsiyum karbonata etki ederek kabuğun soyulmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda kabartma tozu gibi alkali maddeler de zarın kabuktan ayrılmasını kolaylaştırıcı etkilere sahip.
BU YÖNTEMLE DAHA KOLAY SOYULUYOR
Yumurtaların klasik haşlama yöntemi dışında buharda veya hava fritözünde pişirilmesi de kabukların daha kolay soyulmasını kolaylaştıran yöntemlerdendir. Özellikle buharda pişirme yöntemi, buharın yumurta kabuğuna nüfuz ederek zarın yumurta beyazından ayrılmasını kolaylaştırır.