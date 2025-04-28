Bilim insanlarından şaşırtan buluş! Mikropları öldüren boya...

Araştırmalara göre, üretilen bu boyayla kaplanan yüzeyler, MRSA, E. coli ve Candida gibi hastane kaynaklı enfeksiyonlara karşı etkili bir bariyer oluşturuyor.
Yüzeylere uygulanan bu boyanın, özellikle ek bir temizlik işlemine ihtiyaç duymadan defalarca kullanımdan sonra bile mikropları öldürmeye devam ettiği saptandı. Araştırmacılar, Scientific Reports dergisinde yayınladıkları makalelerinde, bu teknolojinin etkili bir çözüm sunduğunu vurguladı.
ANTİSEPTİK BOYA MİKROPLARI ÖLDÜRÜYOR
Bilim insanları, ağız gargaralarında ve cilt temizleyicilerinde kullanılan bilinen bir antiseptik maddeyi, epoksi reçinesiyle karıştırarak bu özel boyayı geliştirdi. Bu birleşim, mikropların dış zarlarını parçalayarak bakterilerin ölmesini sağlıyor. Gerçekleştirilen testlerde boyalı yüzeyler, E. coli ve Candida'yı tamamen ortadan kaldırırken, MRSA'yı ise %99,9 oranında azalttı.
En dikkat çekici bulgu ise, dirençli E. coli, boyalı yüzeylere yerleştirildikten sonra hiçbir canlı bakteri bırakmamamasıydı.
ZAMANLA ETKİSİNİ KAYBETMİYOR
Yapılan dayanıklılık testleri, boyanın zamanla etkinliğini kaybetmediğini gösterdi. Boyalı yüzeyler, iki haftalık sızdırma testlerinden sonra bile antimikrobiyal özelliklerini korudu. Boya, bu özelliklerini uzun süre boyunca sürdürebilmesiyle sağlık ortamlarında güvenle kullanılabilecek bir seçenek sunuyor.
KENDİLİĞİNDEN MİKROPLARI YOK EDİYOR
Bu yenilikçi boya, enfeksiyonların yayılmasını engelleme noktasında büyük bir potansiyele sahip. Özellikle hastanelerde sık kullanılan yüzeylerde, ek temizlik ihtiyacı olmadan, mikrop öldürücü özellikleriyle sağlık çalışanlarına ve hastalara önemli bir koruma sağlayabilir.