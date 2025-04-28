Bilim insanlarından şaşırtan buluş! Mikropları öldüren boya...

Hastane gibi ortamlarda bakterilerin hızla çoğalabileceği yüzeyler, sağlık açısından büyük bir tehlike oluşturuyor. Ancak bilim insanları, bu enfeksiyonları engellemeye yönelik devrim niteliğinde bir çözüm geliştirdi: Mikrop öldürücü özelliği bulunan boya.

DUYGU AKSOY Giriş Tarihi: 28.04.2025 14:44 PAYLAŞ ABONE OL

Araştırmalara göre, üretilen bu boyayla kaplanan yüzeyler, MRSA, E. coli ve Candida gibi hastane kaynaklı enfeksiyonlara karşı etkili bir bariyer oluşturuyor.

Yüzeylere uygulanan bu boyanın, özellikle ek bir temizlik işlemine ihtiyaç duymadan defalarca kullanımdan sonra bile mikropları öldürmeye devam ettiği saptandı. Araştırmacılar, Scientific Reports dergisinde yayınladıkları makalelerinde, bu teknolojinin etkili bir çözüm sunduğunu vurguladı.