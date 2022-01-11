Bilim Kurulu Üyesi Başhekimden açıklama! Bu hafta İstanbullular için çok önemli! Grip vakaları neden patladı?

Hızla yayılan Omicron varyantının son varyant olup olmayacağı tartışmaları sürüyor. “Yeni mutasyonlar her zaman gelebilir ve bunların güçlü ya da güçsüz olacağını bilmemiz mümkün değil. Ancak zamanla görebiliriz.” diyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, önemli açıklamalarda bulundu. Yiyit, ‘Bu hafta İstanbullular için çok önemli. Grafiğin yükseliş açısı virüsün bulaş hızını da ortaya koyacak.’ dedi.

Gökçen Kökden KISMET ZEYNEP AKBAŞ ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.01.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 10:02

"Önceki varyantlardan bildiğimiz akciğer tutulumuna bağlı bulgular ve diğer organlarımıza ait bulgular şimdilik oldukça nadir görülüyor." diyen Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Omicron varyantının semptomlarını sıraladı.

Omicron varyantı taşıyan hastalar sıklıkla; Burun akıntısı

Baş ağrısı

Yorgunluk

Hapşırma

Boğaz ağrısı

Eklem ağrıları yakınmaları ile geliyor. OMICRON MU İNFLUENZA MI? AYIRT ETMENİN YOLU; PCR Omicron varyantını delta varyantı ve influenzadan ayırt etmenin yollarını sıralayan Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Delta varyantı gibi daha önceki varyantlardan ve influenzadan bireysel olarak ayırt etmemiz olanaksız. Önceki varyantlardan ancak genetik sekans analizi ile influenzadan ise PCR testi ile ayırmak mümkün olabilir. Lakin bu durum bireysel olarak ve pandeminin seyri olarak çok da bir şey kazandırmaz. Bizi ve toplumu koruyacak olan testler değil maskemiz, mesafemiz ve aşımızdır. Bunlar tüm varyantlar için etkili. Maskemiz tüm gripler için etkili." dedi.

OMİCRONUN GÜCÜNÜ ZAMANLA GÖRECEĞİZ Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Omicron'un daha hafif belirtilerle ortaya çıkan bir varyant olduğu söylentileriyle ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Mutasyon virüslerin gerçeği. Virüsler varlıklarını sürdürmek için bu yapısal değişikliklere ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle yeni mutasyonlar her zaman gelebilir ve bunları güçlü ya da güçsüz olacağını bilmemiz mümkün değil. Ancak zamanla görebiliriz." BU TANIMLAMALAR TAMAMEN SANSASYONEL "Deltomicron gibi varyant tanımlamaları ise tamamen sansasyonel. Mevcut şartlarda laboratuvar ortamı dikkatsizliği ve alelacele yapılmış bir açıklama gibi duruyor. Bu tür açıklamalar korku ve endişe yaratır." diyen Prof. Dr. Nurettin Yiyit, şöyle devam etti; "Bu nedenle de bu açıklamalar sosyal medyada ve dijital ortamda çok çabuk karşılık buluyor. Zaten yeni varyantların tespiti ve gidişatları anlamak zaman alan bir süreçtir. Medya okuryazarlığının önemi aslında bu tür bilgilerin yayılma hızı ve ardından gelen yalanlama hızına bakılınca daha iyi anlaşılıyor olmalı.

PANDEMİNİN SEYRİ FARKLILAŞTI Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Aşı hayatımıza girince pandeminin seyri farklılaştı. Aşılı girdiğimiz dalgalarda hızlı bir yükseliş, arından plato çizmesi ve sonrasında bir düşüş gerçekleşmesini görüyoruz. Omicronu da takip ediyoruz. Şu an hızlı bir yükselişte, dimdik yukarı çıkan bir çizgi var." dedi. BU HAFTA İSTANBULLULAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ Bu haftanın İstanbullular için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Grafiğin yükseliş açısı virüsün bulaş hızını da ortaya koyacak. Bu hafta İstanbullular için çok önemli. Diğer illerimizde de yükseliş başladı. İstanbul'da biraz daha erken başlayan sürecin devamı bir tahmin yapmamıza imkan tanıyabilir. Normalde her dalganın sürecini tahmin edebiliyorduk. Aşı hayatımıza girdiği andan itibaren dalgaların dinamikleri değişti. Üzerine bir de omicronun hızlı bulaşması eklendi. Bunlar bir araya geldiğinde farklı bir dalga yaşayacağımız aşikar. Tepe noktaya hızlı bir çıkış olacak gibi görünüyor. Her şeye rağmen elimizde aşımız olduğu ve vatandaşlarımızın da aşılarını olduğu sürece sıkıntımız sınırlı olacaktır. Bireysel tedbirlere uyarak sürecin belirleyicisinin virüs değil biz olmasını sağlamamak elimizde." dedi.

GRİP VAKALARI BU YIL NEDEN PATLAK VERDİ? Bu yıl ile geçen yılı karşılaştıran Prof. Dr. Nurettin Yiyit, bu yıl patlak veren grip vakalarının sebebini de açıkladı. Geçen kış temiz ve güzel bir dönem oldu.

Hiç influenzamız olmadı.

Üst solunum yolu enfeksiyonları yoktu.

Toplu alanlarda hapşıran, öksüren yoktu.

Aciller, çocuk klinikleri boştu. "Çünkü maskeye uyumumuz muazzamdı. Ne zamanki maskeye mesafe koyduk, tüm üst solunum yolları virüsleri geri geldi. Bu yıl üst solunum yolu enfeksiyonlarının artması maskenin önemini hatırlatan bir gelişme oldu."