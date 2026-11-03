Bir asır boyunca kimse fark etmedi! Büyükbabasının çekmecesinden servet çıktı

Yıllarca bir çekmecede unutulan 35 eser, sanat dünyasında dikkat çeken keşiflerden biri haline geldi.
YILLARCA ÇEKMECEDE UNUTULDU
Olayın geçmişi 1900 ile 1920 yılları arasına uzanıyor. Charlotte Meyer'in büyükbabası, o yıllarda fazla ilgi görmeyen küçük boyutlu baskı resimleri birkaç Hollanda guldeni karşılığında satın alarak bir koleksiyon oluşturdu.
Not: Görseller temsilidir.
Büyükbabasının vefatından sonra koleksiyon torunu Charlotte Meyer'e miras kaldı. Ancak Meyer, dosyanın içindeki eserlerin gerçek değerinden habersizdi. Küçük baskıları uzun süre yalnızca güzel resimler olarak değerlendirdi ve herhangi bir inceleme yaptırmadı.
ŞANS ESERİ KEŞFEDİLDİ
2020 yılında aile yadigarlarını düzenleyen Meyer, eski bir dosyayı yeniden açtı. İçindeki küçük baskıları daha dikkatli inceleyince bunların sıradan kopyalar olmayabileceğini düşündü.
Bazıları yalnızca birkaç santimetre büyüklüğünde olan eserlerin gerçekliğini araştırmaya karar verdi.
Meyer, koleksiyonu incelemeleri için Amsterdam'daki Rembrandt Evi Müzesi uzmanlarıyla iletişime geçti.
Uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda dosyada bulunan 35 baskının da Rembrandt'a ait orijinal gravürler olduğu doğrulandı.
Böylece aile içinde yaklaşık bir asırdır saklanan koleksiyonun sanat tarihindeki önemi ortaya çıktı.
Meyer'in büyükbabasının birkaç guldene satın aldığı küçük resimler, bugün sanat tarihinin önemli keşiflerinden biri olarak anılıyor. Koleksiyonun kesin maddi değeri ise sahibi tarafından kamuoyuyla paylaşılmadı.