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Bir asır boyunca kimse fark etmedi! Büyükbabasının çekmecesinden servet çıktı

Hollanda'da yaşayan Charlotte Meyer, ailesinden kalan eski eşyaları düzenlerken karşılaştığı bir dosyanın içindekileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Büyükbabasının yaklaşık bir asır önce satın aldığı küçük baskı resimlerin, dünyaca ünlü ressam Rembrandt van Rijn'e ait orijinal eserler olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 03.11.2026 14:31 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 11:08
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Bir asır boyunca kimse fark etmedi! Büyükbabasının çekmecesinden servet çıktı

Yıllarca bir çekmecede unutulan 35 eser, sanat dünyasında dikkat çeken keşiflerden biri haline geldi.

Bir asır boyunca kimse fark etmedi! Büyükbabasının çekmecesinden servet çıktı

YILLARCA ÇEKMECEDE UNUTULDU

Olayın geçmişi 1900 ile 1920 yılları arasına uzanıyor. Charlotte Meyer'in büyükbabası, o yıllarda fazla ilgi görmeyen küçük boyutlu baskı resimleri birkaç Hollanda guldeni karşılığında satın alarak bir koleksiyon oluşturdu.

Not: Görseller temsilidir.

Bir asır boyunca kimse fark etmedi! Büyükbabasının çekmecesinden servet çıktı

Dönemin koşullarında sıradan sanat eserleri olarak görülen bu çalışmalar, aile içinde uzun yıllar saklandı.

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Bir asır boyunca kimse fark etmedi! Büyükbabasının çekmecesinden servet çıktı

Büyükbabasının vefatından sonra koleksiyon torunu Charlotte Meyer'e miras kaldı. Ancak Meyer, dosyanın içindeki eserlerin gerçek değerinden habersizdi. Küçük baskıları uzun süre yalnızca güzel resimler olarak değerlendirdi ve herhangi bir inceleme yaptırmadı.

Bir asır boyunca kimse fark etmedi! Büyükbabasının çekmecesinden servet çıktı

ŞANS ESERİ KEŞFEDİLDİ

2020 yılında aile yadigarlarını düzenleyen Meyer, eski bir dosyayı yeniden açtı. İçindeki küçük baskıları daha dikkatli inceleyince bunların sıradan kopyalar olmayabileceğini düşündü.

Bir asır boyunca kimse fark etmedi! Büyükbabasının çekmecesinden servet çıktı

Bazıları yalnızca birkaç santimetre büyüklüğünde olan eserlerin gerçekliğini araştırmaya karar verdi.

Bir asır boyunca kimse fark etmedi! Büyükbabasının çekmecesinden servet çıktı

Meyer, koleksiyonu incelemeleri için Amsterdam'daki Rembrandt Evi Müzesi uzmanlarıyla iletişime geçti.

Bir asır boyunca kimse fark etmedi! Büyükbabasının çekmecesinden servet çıktı

Uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda dosyada bulunan 35 baskının da Rembrandt'a ait orijinal gravürler olduğu doğrulandı.

Bir asır boyunca kimse fark etmedi! Büyükbabasının çekmecesinden servet çıktı

Böylece aile içinde yaklaşık bir asırdır saklanan koleksiyonun sanat tarihindeki önemi ortaya çıktı.

Bir asır boyunca kimse fark etmedi! Büyükbabasının çekmecesinden servet çıktı

Meyer'in büyükbabasının birkaç guldene satın aldığı küçük resimler, bugün sanat tarihinin önemli keşiflerinden biri olarak anılıyor. Koleksiyonun kesin maddi değeri ise sahibi tarafından kamuoyuyla paylaşılmadı.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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