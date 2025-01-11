Bir daha dışarıda yemeyeceksiniz! İşte en lezzetli hamburgerin püf noktası

Dünyaca ünlü sosu keşfettiysem benim suçum ne? Evet yanlış duymadınız, çok ünlü bir hamburger firmasının hamburgerini açtım, içine sürülen sosu inceledim ve bizim Giritlilerin jargonundaki gibi "Evreka, evreka" diye bağırdım. İnce bir çalışmanın sonucunda evde aynı müthişlikte hamburger yapmak için gereken o sihirli sosun reçetesini aşağı yukarı buldum. Bugün de sizinle paylaşıyorum. Oldum olası sokak lezzetlerini kendi mutfağında yapmaya çalışan İdilika, bu sefer hamburgere savaş açtı. Deneyin bakalım siz de benzetebilecek misiniz?

HAMBURGERİN TARİHÇESİ

Almanya'nın Hamburg şehrinden bir tüccar, Orta Asya'da 19. yüzyılın ortalarında Tatar bifteğini görür ve Almanya'ya getirerek Hamburg bifteği olarak sunar. Evet o dönemde iletişim ve haberleşme az olduğu için Tatar bifteği olduğunu kimse anlayamaz. Daha sonraları bir aşçı bu eti pişirir ve servis eder. Ona 'Hamburg'a ait' anlamında 'hamburger' adını verir. Hamburger Almanya'dan da uzaklara göç eder. Yine aynı tarihlerde bir fizikçi ve aynı zamanda yemek geliştirme uzmanı olan Dr. J. H. Salisbury hamburgeri İngiltere'ye getirir.

Salisbury sağlıklı bir yaşam için günde üç kere, önceden sıcak su ile yıkanmış biftek yenilmesi gerektiğine inanıyordu. Bu şekilde hazırlanan hamburgere İngiltere'de 'Salisbury bifteği' adı verildi. Diğer bir yayılımı ise, 19'uncu yüzyılın sonlarında Alman göçmenleriyle ABD'ye gitti. Hamburger etinden yapılan köftelerin ismi burada hamburger olarak yerleşti. 1932 yılında ABD'li John T. Gregore tarafından patenti alınmıştır ve bugünlere kadar bizlere ulaşmıştır. Bir hamburgersever için hamburger hayatın olmazsa olmazlarından biridir. Eğer gerçek bir hamburgerci iseniz dışarda yediğimiz hamburgerler bile yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle bugün evde çok lezzetli bir hamburger yapmanın püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum.

DÖŞ ETİ ŞART

Nefis bir hamburger yapmak için ilk dikkat etmemiz gereken şey hamburgerimizin köftesi olmalı. Aman, sakın normal köftelerle karıştırmayın! Biz, ev yapımı hamburgerimizde dananın döş etinden yapılan ve yağ oranı yaklaşık yüzde 20 olan köfteler kullanmalıyız. Ayrıca köfte yağla zırhtan geçirilmeli. Bunu evde yapmanız biraz riskli olacağından eti aldığınız yerden bu işlemi yaptırmanızı tavsiye ederim.

KÖFTE, EKMEKTEN BÜYÜK

Köfte harcını hazırlarken ızgara köftenin aksine soğan, sarımsak ve baharatları biraz daha fazla koymaya özen gösterin. Ancak bu harcı çok fazla yoğurmayın, yani köfte harcınıza karşı nazik olun! Tabii ki yoğurma işleminden sonra buzdolabında köftenizi dinlendirmeyi unutmayın. Çünkü kıymanın dinlenmeye ihtiyacı var, aksi takdirde köfteniz tavada dağılır ve emekleriniz boşa gider. Dikkat etmeniz gereken bir nokta da köftelerimizin boyutudur. Eğer doya doya köftenin lezzetini almak istiyorsanız hamburger köfteniz ekmeğinizden büyük olsun. Yoksa ekmek arası köfte yersiniz.

CHEDDARSIZ OLMAZ

Köftelerimiz pişmeye yaklaşırken, köfteye en çok yakışan malzememiz cheddar peynirini alıyor ve köftemizin üzerine yerleştiriyoruz. Bu sayede cheddar peyniri ve köftenin lezzetleri birbirlerini etkiliyor ve cheddar peynirimiz tam da kıvamında erimiş oluyor.

HAMBURGER KÖFTESİ



MALZEMELER

500 gr. dana kıyma (bir defa çektirilmiş ve döş kısmından)

2 tatlı kaşığı toz hardal

2 tatlı kaşığı pekmez

2.5 tatlı kaşığı galeta unu

2 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığından az karabiber

Tuz

3 diş rendelenmiş sarımsak

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir kapta karıştırıyoruz, ancak fazla yoğurmuyoruz. Buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Hamburger köftesi şekli verip döküm ızgarada yüksek ateşte mühürleyerek pişiriyoruz.



HAMBURGER EKMEĞİ



MALZEMELER

2.5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

2 tatlı kaşığı şeker

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı susam

2 tatlı kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Un, tuz, toz şeker ve kuru mayayı derin bir kasede karıştırıyoruz. Zeytinyağı, yoğurt ve yumurtayı da ekliyoruz. Bir miktar su ilavesiyle yoğurmaya başlıyoruz. Tezgahımızı unluyoruz. Yoğurma işlemi bitince üzerine bir kase kapatıp 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra 5-6 parçaya ayırıyoruz ve elimizde yuvarlıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye top top diziyoruz. Üzerini bir streç filmle kapatıp 45 dakika tepside mayalanmalarını sağlıyoruz. Fırına atmadan önce üzerlerine çörekotu ve susam serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişiriyoruz.



NEFİS BURGER SOSU



MALZEMELER

1 adet közlenmiş kırmızı kapya biber

2 adet arpacık soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Taze kekik

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Soğanları soteliyoruz, sarımsak ve küp küp doğradığımız köz biberleri ilave ediyoruz. Kalan malzemeyi de ilave edip sotelemeye devam ediyoruz. Blender'dan çekip sosumuzu sürülebilir bir kıvama getirip kavanoza koyup buzdolabında muhafaza ediyoruz.