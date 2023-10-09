Bir damlasıyla hafızayı %226 artırdığı tespit edildi! Tek yapmanız gereken uyumadan önce...

UCI Öğrenme ve Hafıza Nörobiyolojisi Merkezi tarafından yürütülen çalışmada, uyumadan 2 saat önce koklanan gül, portakal, okaliptus, limon, nane, biberiye ve lavanta kokularının hafızayı canlandırdığı, %226 artırdığı tespit edildi. Peki, doğal yağların faydaları neler? İşte doğal yağların vücuda etkileri...
GÜL KOKUSU:
Stresi azaltan gül kokusu, duygusal dengeyi korumaya yardımcı oluyor.
PORTAKAL KOKUSU:
Anksiyete üzerinde olumlu etkileri olan portakal kokusu panik atağın hafiflemesini sağlıyor. Gün içinde daha enerjik hissetmenizi sağlıyor.
OKALİPTUS KOKUSU:
Burun tıkanıklığına birebir fayda sağlayan okaliptus, solunum sorunlarını hafifletiyor.
LİMON KOKUSU:
Zindelik ve canlılık hissi veren limon kokusu, dikkat dağınıklığını engelliyor.
NANE KOKUSU:
Mide rahatsızlıklarını hafifletiyor, baş ağrılarını ve mide bulantısını kesiyor.
BİBERİYE KOKUSU:
Zihinsel fonksiyonları artırıyor. Hafızayı destekliyor.
LAVANTA KOKUSU:
Uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Stresi azaltıyor.
NASIL KULLANILIR?
Doğal yağlardan faydalanmak istiyorsanız koku difüzerine bir damla ekleyebilir veya yastığınıza bir damla damlatabilirsiniz. Solunumla ilgili herhangi bir sorunu olanların doktoruna danışması gerekiyor.