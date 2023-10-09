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Bir damlasıyla hafızayı %226 artırdığı tespit edildi! Tek yapmanız gereken uyumadan önce...

Gün içinde yaşanılan kısa süreli unutkanlıklar, hem iş hayatını hem de kişinin günlük hayatını zorlaştırıyor. Yapılan son araştırmalar, hafızayı %226 artıran, bilişisel fonksiyonları iyileştiren doğal yağları ortaya çıkardı. Buna göre, uyumadan önce koku difüzerine konulan ve iki saat solunan 7 doğal yağ, hafızayı %226 artırıyor. İşte araştırmalar...

Giriş Tarihi: 09.10.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 09:40
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Bir damlasıyla hafızayı %226 artırdığı tespit edildi! Tek yapmanız gereken uyumadan önce...

UCI Öğrenme ve Hafıza Nörobiyolojisi Merkezi tarafından yürütülen çalışmada, uyumadan 2 saat önce koklanan gül, portakal, okaliptus, limon, nane, biberiye ve lavanta kokularının hafızayı canlandırdığı, %226 artırdığı tespit edildi. Peki, doğal yağların faydaları neler? İşte doğal yağların vücuda etkileri...

GÜL KOKUSU:

Stresi azaltan gül kokusu, duygusal dengeyi korumaya yardımcı oluyor.

PORTAKAL KOKUSU:

Anksiyete üzerinde olumlu etkileri olan portakal kokusu panik atağın hafiflemesini sağlıyor. Gün içinde daha enerjik hissetmenizi sağlıyor.

OKALİPTUS KOKUSU:

Burun tıkanıklığına birebir fayda sağlayan okaliptus, solunum sorunlarını hafifletiyor.

LİMON KOKUSU:

Zindelik ve canlılık hissi veren limon kokusu, dikkat dağınıklığını engelliyor.

NANE KOKUSU:

Mide rahatsızlıklarını hafifletiyor, baş ağrılarını ve mide bulantısını kesiyor.

BİBERİYE KOKUSU:

Zihinsel fonksiyonları artırıyor. Hafızayı destekliyor.

LAVANTA KOKUSU:

Uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Stresi azaltıyor.

NASIL KULLANILIR?

Doğal yağlardan faydalanmak istiyorsanız koku difüzerine bir damla ekleyebilir veya yastığınıza bir damla damlatabilirsiniz. Solunumla ilgili herhangi bir sorunu olanların doktoruna danışması gerekiyor.

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