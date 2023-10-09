Bir damlasıyla hafızayı %226 artırdığı tespit edildi! Tek yapmanız gereken uyumadan önce...

LAVANTA KOKUSU:

Uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Stresi azaltıyor.

NASIL KULLANILIR?

Doğal yağlardan faydalanmak istiyorsanız koku difüzerine bir damla ekleyebilir veya yastığınıza bir damla damlatabilirsiniz. Solunumla ilgili herhangi bir sorunu olanların doktoruna danışması gerekiyor.