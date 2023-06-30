Bir gecede 2 yaş gençleştiler! Güney Kore’de akıl almaz olay: Sebebine inanamayacaksınız...

"Yasa sizi biyolojik olarak daha genç yapmıyor ve eskisinden bir yaş daha genç olarak adlandırılmanın iyi hissetmekten başka gerçek bir faydası yok" diye itiraf etti. "Ama eğer bu uluslararası standartsa, onu takip etmekte kötü bir şey yok."

"BAZI KONULARDA REVİZYONLAR GEREKLİ"

Yeni yasa, Güney Koreli erkeklerin uluslararası yaşta 18 yaşına girdikleri yılın 1 Ocak tarihinden itibaren zorunlu askerlik görevini yapmaya uygun hale gelmelerini etkilemiyor. Konuyla ilgili olarak, bu yaş düzenlemelerinin değiştirilmesinin ülkenin gençleri koruma ve askerlik hizmeti yasalarında revizyon gerektireceği belirtildi.