‘Bir lokmadan bir şey olmaz’ demeyin! 20 milyon kişi bu hastalıkla mücadele ediyor...

KRONİK BİR HASTALIK Prof. Dr. Yazıcı, obezitenin, dünya genelinde giderek daha fazla insanı etkileyen kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olduğunu belirterek, "Çözüm üretilmediğinde diyabet, kalp-damar hastalıkları, karaciğer hastalıkları, eklem rahatsızlıkları ve hatta bazı kanser türleri gibi bulaşıcı olmayan birçok hastalığın riskini artırıyor" dedi.

OBEZİTENİN PSİKOLOJİSİ

Psikolojinin her hastalıkta önemli olduğunu ancak obezite hastalığında daha da önemli olduğunu belirten Klinik Psikolog Dr. Şeniz Ünal, "Obezitenin psikolojisi daha yeni yeni anlaşılmaya başlandı. Obezitenin sebepleri içerisinde duygusal yeme, yeme bozukluğu, bağımlılıklar sayılabilir. Bu öyle bir hastalık ki kronik hastalıklarda olduğu gibi depresyon, anksiyete, sıkışmışlık gibi ek hastalıklarda üstüne biniyor" dedi.