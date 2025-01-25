Bir ödevle tüm hayatı değişti! O artık Avrupa Halter Şampiyonu

Daha önce halterin ne olduğunu bile bilmeyen Ezgi, branş ödevinde halterle ilgili araştırmalar yapmaya başlar. Araştırma sırasında hem milli halterci Sibel Özkan'ı tanıdı hem de halterin nasıl bir spor olduğunu öğrenir. Araştırma yaptıkça da bu sporu seven Ezgi'nin kariyeri de böylelikle başlar. Bu isteğini ailesine de söyleyen Ezgi, bir süre gidecek kurs bulamaz. Ancak okulunda bir kurs açıldı ve hemen buraya yazılır.