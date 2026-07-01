Bir yudumu yetiyor! Yaz sıcağını unutturan 4 doğal içecek tarifi

Yazın mutfakta en çok neyi hazırlıyorsun diye sorsalar, hiç düşünmeden "içecek" derim. Çünkü sıcak havalarda bazen insanın canı yemek bile istemiyor ama buz gibi hazırlanmış, taze meyvelerle aromalandırılmış bir içecek bütün günün yorgunluğunu alıyor. Eskiden buzdolabını açtığımızda bizi mutlaka büyük bir cam sürahi karşılardı. Kimi gün limonata olurdu, kimi gün vişne hoşafı, kimi gün de nane kokulu ayran… Hazır içeceklerin hayatımıza girmediği zamanlarda annelerimiz ve anneannelerimiz mutfakta birkaç malzemeyle öyle nefis serinlikler hazırlardı ki bugün hâlâ o tatları arıyoruz. Ben yaz boyunca evde mutlaka doğal içecekler hazırlıyorum. Çünkü içine ne koyduğumu biliyorum. Mevsim meyvelerini değerlendiriyor, fazla şekere ihtiyaç duymadan lezzetli alternatifler oluşturuyorum. Üstelik misafir geldiğinde de buz gibi bir sürahi ev yapımı içecekten daha şık bir ikram düşünemiyorum. Bugün sizlerle yaz sofralarımın vazgeçilmezi olan dört favori tarifimi paylaşmak istiyorum.
FESLEĞENLİ ŞEFTALİLİ LİMONATA
MALZEMELER
3 şeftali
4 limonun suyu
1 litre soğuk su
3 yemek kaşığı bal
8-10 yaprak fesleğen
Bol buz
YAPILIŞI: Şeftalileri rondodan geçirin. Limon suyu, bal ve suyla karıştırın. Fesleğen yapraklarını elinizle hafifçe ezerek ekleyin. Buzdolabında en az bir saat dinlendirip bol buzla servis edin.
SALATALIKLI AYRAN
MALZEMELER
2 su bardağı yoğurt
2 su bardağı soğuk su
Yarım salatalık
Taze nane
Tuz
YAPILIŞI: Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Bol buz ekleyerek servis edin.
VİŞNELİ SOĞUK ÇAY
MALZEMELER
3 poşet siyah çay
1 su bardağı vişne
2 yemek kaşığı bal
1 litre su
Limon dilimleri
YAPILIŞI: Çayı demleyip soğutun. Vişneleri hafifçe ezerek bal ile karıştırın. Çayın içine ekleyip süzün. Limon dilimleri ve buzla servis edin.