Bir zararı daha ortaya çıktı! Bakın sigara geceleri beyninize ne yapıyor...

KALİTESİZ UYKU DEPRESYON NEDENİ GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Dr. Hijran Mammadova da sigaranın bağışıklık sistemiyle birlikte uyku düzenini de bozduğunu söyleyerek, "Sigaranın suçlandığı sağlık sorunlarından biri de uyku bozukluklarıdır. Sağlıklı bir yaşam için kaliteli uyku çok önemlidir. Uykuyu olumsuz etkileyen faktörler arasında olan sigaranın, uyku davranışı ile genetik ilişkisi gösterilmiştir. Kötü uykuya sahip kişilerdeki genetik varyantlara göre uykusuzluğun, hem sigara içimini ağırlaştırıcı hem de sigara bırakmayı engelleyici etkisi olduğu belirlenmiştir. Kalitesiz uyku depresyon, intihar, anksiyete, diyabet, obezite ve hipertansiyon gibi birçok hastalık ile ilişkilidir" dedi.



PASİF İÇİCİLER DE UYKUSUZ

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de yetişkinlerde günlük sigara kullanım prevelansının yüzde 23 oranında olduğunu belirten Uzm. Dr. Mammadova, "Kalitesiz uyku sıklığı ise ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda yüzde 50'nin üzerindedir. Sigara içmek, her iki cinste de uykuya dalmada zorluk ve uyku bölünmesine neden olan bir grup semptomla ilişkilendirilmiştir. Yapılan çalışmalarda sadece sigara içenlerde değil, sigara dumanına maruz kalan pasif içicilerde de uyku bozukluğu oluşabileceği gösterilmiştir. Özellikle ergenlerin pasif içim yolu ile sigara dumanına maruz kalmaları kötü uyku kalitesi ile ilişkilendirilmiştir" diye konuştu.