Bir zararı daha ortaya çıktı! Her paylaşım depresyona sürüklüyor...

İnternet çağının en büyük icatlarından biri olan sosyal medya platformlarının kullanım oranları her geçen gün artıyor. Karamsar paylaşımlara daha fazla maruz kalanların kendi paylaşımları da karamsar oluyor.

Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:35 PAYLAŞ ABONE OL

Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, dünya nüfusu 8 milyarı aşarken 5 milyar kişi sosyal medya kullanıyor. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 62'sinin sosyal medya kullandığı anlamına geliyor. Verilere göre, dünyada en çok kullanılan ilk 5 sosyal medya platformunun 4'ü ABD'li, bir tanesi ise Çinli bir şirkete ait.

Sosyal medya platformlarının kullanımları yoğun bir şekilde artarken, insanları ve toplumları dönüştürme güçleri de tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor. Sosyal medya platformlarının kullanıcıların duygularına olan etkileri çeşitli deneylerle ve araştırmalarla ispatlandı. Forbes'de 2014'te yayımlanan habere göre, Facebook veri bilimcilerinin yaptığı bir deneyde 600 binden fazla Facebook kullanıcısının önüne düşen paylaşımlar üzerinden bir deneme yapıldı.