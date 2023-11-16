Bitkilerin solmasının en büyük nedeni! Bu şekilde sulamak çürümelerine yol açıyor...

Hepimiz bir bitkiye bakmanın ilk adımlarından birinin, mümkün olduğu kadar uzun süre sağlıklı kalabilmesi için bol miktarda su almasını sağlamak olduğunu biliyoruz. Ancak bitki sahiplerinin en sık yaptığı hatalardan birinin aşırı sulama olduğunu biliyor muydunuz? Bitki bakımı söz konusu olduğunda aşırı sulamanın da yıkıcı etkileri olabilir.

Giriş Tarihi: 16.11.2023 09:55 PAYLAŞ ABONE OL

Bitkinizi çok fazla sulamak köklerine zarar verebileceği gibi ihtiyaç duydukları besin maddelerini almalarını imkansız hale getirebilir. Ancak bu yöntemle kolayca çözülebilir.

Bir bitkiye çok fazla su vermek, kök çürüklüğü olarak bilinen bir duruma neden olabilir ve bu da kelimenin tam anlamıyla bitkinizin gövdesinin çürümeye başlamasına neden olur.