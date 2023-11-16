Bitkilerin solmasının en büyük nedeni! Bu şekilde sulamak çürümelerine yol açıyor...

Bitkinizi çok fazla sulamak köklerine zarar verebileceği gibi ihtiyaç duydukları besin maddelerini almalarını imkansız hale getirebilir. Ancak bu yöntemle kolayca çözülebilir.
Bir bitkiye çok fazla su vermek, kök çürüklüğü olarak bilinen bir duruma neden olabilir ve bu da kelimenin tam anlamıyla bitkinizin gövdesinin çürümeye başlamasına neden olur.
Bu durum hem dış mekan hem de iç mekan bitkilerinde yaşanabilir, ancak en çok iç mekan bitkilerinde görülür çünkü fazla suyun çoğu zaman akıp gidecek yeri yoktur ve bitkinizin sıvı içinde kalmasına yol açar.
Neyse ki uzmanlar, bitkilerinize ihtiyaç duydukları suyu, aşırıya kaçma endişesi olmadan, sadece buz küpleri kullanarak verebileceğiniz farklı bir tüyo önerdiler.
Uzmanlara göre, ev bitkilerinin toprağına birkaç buz küpü eklemek, gün boyunca yavaş yavaş eridikleri için yeterli hidrasyonu sağlamak için yeterli olabilir.
Dahası, buz küpleri kullanmak size zaman da kazandırabilir, çünkü bitkilerinizi sulamak için sürekli kontrol etmenize gerek kalmaz.