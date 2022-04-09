Böbrek hastalığı olanlarda kanser görülme riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi

Araştırmacılardan Abhijat Kitchlu, böbrek hastalığı olan birçok insanın kalp hastalığı, yüksek tansiyon, Tip 2 diyabet ve obezite gibi diğer sağlık sorunlarına sahip olduğunu ve bunların hepsinin kanser riskini artırabileceğini söyledi.

Araştırmada, hafif ila orta derecede böbrek hastalığı olan kişilerin, sağlıklı böbreklere sahip olanlara kıyasla kansere yakalanma riskinin yüzde 8 daha fazla olduğu görüldü.

Kitchlu, böbreklerin kandaki tüm toksinlerden kurtulamaması halinde bunun vücuttaki iltihabı, bunun ise kanser riskini artırabileceğini ifade etti. Kitchlu ayrıca, böbrek hastalığı olan kişilerin kanser taramasından geçmelerini tavsiye etti.

Uzmanlar, ABD'de yaklaşık 7 yetişkinden birinde, 37 milyon insanda böbrek hastalığı bulunduğunu belirtiyor.

Böbreklerin başta üre olmak üzere atıkları kandan süzerek su ile idrar olarak boşaltım sağladığı kaydediliyor.