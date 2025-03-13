Böbrekleriniz sessizce iflas ediyor olabilir! Bu belirtileri görmezden gelmeyin...

13 Mart Dünya Böbrek Günü'nün bu yılki sloganı, toplumu böbreklerini kontrol etmeye yönlendirebilmek amacıyla "Böbrekleriniz iyi mi?"oldu. Peki sizin böbrekleriniz iyi mi? Böbreklerinize nasıl bakıyorsunuz? İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, böbrek sağlığı hakkında tüm bu soruların yanıtlarını verdi. Prof. Dr. Kantarcı, böbreklerin vücudun genel işleyişi için kritik bir öneme sahip olmasına karşın yeterli özenin gösterilmediğini de söyledi.

DİYABET EN YAYGIN SEBEBİ

Böbrek hastalıklarının her yaşta ortaya çıkabileceğini ancak yaş ilerledikçe riskin arttığını belirten Prof. Dr. Kantarcı, hastalıkla ilgili risk faktörlerini ise şöyle sıraladı: "İnsülin direnci ve fazla kilo ile yakın ilişki içinde olan tip 2 diyabet en yaygın sebeplerden. Ayrıca, böbrek yetmezliğine yol açan bazı genetik hastalıklar da risk oluşturabiliyor. Özellikle genetik kaynaklı hastalıklar, yeni doğan döneminden itibaren ortaya çıkabilir. Sigara kullanımı ise bu faktörlerle birleşerek, böbrek hastalığını tetikler ve idrarla protein kaybına neden olur. Ayrıca zamanında fark edilmemiş veya yeterince tedavi edilmemiş böbrek taşları da hastalığın önemli nedenlerinden biridir. Böbreklerin süzme gücü yaşla birlikte azaldığı için böbrek yetmezliği riski de artar."