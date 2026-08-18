Boğaz ağrısı ve öksürüğünüzün nedeni bu olabilir! Uzman o hastalığa karşı uyardı

YEMEK BORUSUNDA TAHRİŞ Prof. Dr. Boğa, "Gastroözofageal reflü hastalığı, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşuyor. Normalde alt özofagus sfinkteri adı verilen kas yapısı bu kaçışı engelliyor. Ancak bu kapak zayıfladığında ya da gevşediğinde mide asidi yemek borusuna ulaşarak tahrişe neden oluyor. Uzun süre devam eden reflü, yemek borusunda hasara ve yaşam kalitesinde belirgin düşüşe yol açabiliyor" dedi.

ŞİKAYETLERİ ÇOK FARKLI

Her reflü şikâyetinin aynı şekilde kendini göstermeyebildiğini söyleyen Prof. Dr. Boğa., bu şikayetleri şöyle anlattı: "En sık görülen şikayet mide yanması olsa da bazı hastalarda boğaz ve solunum yollarını etkileyen belirtiler de görülebilmektedir. Tekrarlayan ve günlük yaşamı etkileyen sürekli mide yanması özellikle yemeklerden sonra ve yatarken artan yanma hissi yapıyor. Yutma güçlüğü, yemek borusundaki tahrişe bağlı yutarken zorlanma ve ağrıya neden oluyor. Ses kısıklığı ve boğaz ağrısı mide asidinin ses tellerini etkilemesiyle özellikle sabahları belirginleşiyor. Kronik öksürük ve hırıltı ise özellikle gece boyunca tekrarlayan öksürüğe dönüşebiliyor. Göğüs ağrısı, yemek sonrası veya yatarken ortaya çıkabilen ve kalp ağrısıyla karışabilen ağrı hissine neden olabiliyor. Ağızda acı veya ekşi tat, mide bulantısı ve kusma da şikayetler arasında yer alıyor."