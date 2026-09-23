Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Bolu'nun meşhur lezzeti sofralara taşınıyor! Bir kez deneyen vazgeçemiyor

Bolu'nun meşhur lezzeti sofralara taşınıyor! Bir kez deneyen vazgeçemiyor

Bolu denince akla yalnızca birbirinden usta aşçılar değil, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan zengin bir mutfak kültürü de geliyor. Özellikle Mengenli aşçılarıyla ünlenen Bolu mutfağında, yöresel lezzetlerin her biri ayrı bir hikaye barındırıyor. Tereyağının aroması, cevizin lezzeti ve keşin kendine özgü tadıyla buluşan bu geleneksel tarif, evde de kolayca hazırlanabiliyor. İşte Bolu mutfağından sofranıza taşıyabileceğiniz keşli cevizli eriştenin tarifi ve püf noktaları…

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün aşçıları ile meşhur Bolu Dağı'nın eteklerine doğru yola çıkıyorum. Bolu, muazzam yöresel yemekleri ile karşılıyor beni. Bolu yemeklerinin her biri tek tek ayrı konular olarak işlenebilecek nitelikte olduğundan, ben bugün en meşhur yemeklerinden biri olan keşli cevizli erişteyi mercek altına almayı seçtim. Mengen'de yetişen aşçıların tarihi, padişah mutfağına kadar dayanır. Bolulular boğazlarına o kadar düşkünler ki, evlerin yapımında bile mutfağın geniş olmasına ayrıca özen gösterirler. Öyle ki; köylerde hemen hemen her evin bahçesinde toprak veya tuğladan yapılmış bir fırın olmazsa olmaz. Başka bir gün köşemi özellikle Bolu-Mengen yemeklerine ayıracağım ama bugün hep beraber elimize merdanemizi alıyoruz, keşimizi kurutuyoruz ve erişte yapıyoruz. Hadi bakalım bize kolay gelsin... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

EV YAPIMI ERİŞTE NASIL HAZIRLANIR? MALZEMELER

3 adet yumurta

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Aldığı kadar un

Tuz

YAPILIŞI: Bir büyük kaseye un hariç diğer tüm malzemeleri koyup karıştırıyoruz. Azar azar unu ilave edip yoğurmaya devam ediyoruz. Tıpkı mantı hamuru gibi erişte hamurunun da sert bir hamur olması çok önemlidir, çünkü ancak o zaman rahat açılabilir. Hamurumuzu yoğurup üzerini nemli bir bezle örterek 30 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurları bezelere ayırıyoruz ve unladığımız tezgahta yufka şeklinde açıyoruz. Açtığımız yufkaların serin bir yerde hafif kurumasını sağlıyoruz. Ardından şeritler halinde kesmeye başlıyoruz. Temiz bir bezin üzerinde kestiğimiz erişteleri arada bir karıştırarak kurumaya bırakıyoruz. Kuruyan eriştelerimizi bir kavanozda saklıyoruz ve pişireceğimiz günü bekliyoruz. PÜF NOKTASI

Daha besleyici ve renkli olmasını isterseniz, içine ıspanak püresi ya da pancar püresi ekleyerek çocuklarınıza yedirebilirsiniz.