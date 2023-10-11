Bowling tutkusuyla meme kanserini yendi! Yeni maçlara hazırlanıyor...

Tümör olduğunu düşünerek doktora başvurduğunu ve yapılan tetkiklerin ardından kendisine meme kanseri teşhisi konduğunu kaydeden Türkkan, ameliyatla 2 göğsünün de tamamen alındığını ve yerine silikon konulduğunu aktardı.

Küçük yaştan beri hiç bırakmadan farklı alanlarda spor yaptığını, yaklaşık 17 yıldır profesyonel bowling oyuncusu olduğunu ve kanseri yenmesinde sporcu olmasının çok büyük faydasını gördüğünü dile getiren Türkkan, şöyle konuştu:

"Gücümü tabii ki spordan alıyorum. Bir de güçlü bünyenin, karakterin etkisi var. Asla kendini bırakmamanın etkisi var. 'Bu hastalıkla savaşmak, yaşamak istiyorum.' dedim. Evet zorluklarla da yaşasam o zorlukları yaşamak da güzel. Onların da insana bıraktığı bir anı var. Belki güzel olmayabilir ama o yaşanmışlıklar da size bir ders katıyor."

Türkkan, kanser hastalığının çok yaygınlaştığına dikkati çekerek, "İnsanlar vücudundaki değişimlerin farkında olmalılar. İhmal etmeden mutlaka doktora gitmeliler. Kadınlar, 35-40 yaşından sonra banyoda ayda bir kere kontrol etmeliler ve belli yaştan sonra da mamografi ultrasonunu ihmal etmemeliler." mesajını verdi.