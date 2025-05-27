Boynunuza her gün 30 kilo yük biniyor olabilir! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız...

TEHLİKE 4-5 YAŞINDA BAŞLIYOR

Başın normal duruş pozisyonunda boyuna binen yük 4-5 kilo iken, öne eğik pozisyonda bu yükün 25-30 kiloya kadar çıkabildiğini belirten Doç. Dr. Sucuoğlu, "Cep boyun hastalığı eskiden daha çok erişkin yaş grubunda görülüyordu. Son yıllarda teknolojik cihaz kullanımının çocuklarda ve gençlerde de yaygınlaşmasıyla bu yaş grubunda da sıkça karşılaşmaya başladık. Özellikle 4-5 yaşından itibaren çocukların uzun süre tablet ve telefon kullanmaları, boyun sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturuyor" dedi.



KORUNMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Tekno boyun hastalığını önlemek için alınması gereken önlemleri ise Doç. Dr. Sucuoğlu şöyle sıraladı:

Telefon ve tablet kullanım süresini azaltın.

Cihazları göz hizasında tutun.

Düzenli mola verin. Cihaz kullanırken en az 30 dakikada bir kısa molalar vermek gerekir.

Boyun egzersizleri yapın. Boyun kaslarını güçlendiren germe ve gevşeme egzersizleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Doğru duruş alışkanlığı edinin. Boyun ve başın öne eğik pozisyonda kalmaması için ergonomik düzenlemeler yapılmalıdır.