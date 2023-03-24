Bu 4 besini sahurda tüketenler açlık nedir bilmiyor!

Tek öğün beslenmenin vücudun 'kıtlık psikolojisine' girmesine, dolayısıyla metabolizmanın yavaşlamasına ve vücut yağının artmasına neden olacağının altını çizen Diyetisyen Sökmen, "Hem gün içerisindeki enerji dengenizin hem de metabolizmanızın düzgün bir şekilde çalışmaya devam etmesi için sahur öğünü mutlaka yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin yolunun öncelikle tek öğün beslenilmemesinden geçtiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Duygu Yıldırım Sökmen, mutlaka sahur yapılması gerektiğini vurguladı.

"Yumurta: Hem düşük kalorisi hem de protein kalitesinin yüksek olması sebebiyle uzun süre tokluğun sağlanması için yumurta sahurun olmazsa olmazlarındandır.

Tam buğday ürünleri (kepekli ekmek, çavdar, yulaf ezmesi vb.) : Sindirim problemlerini önlemek ve kişinin daha uzun tok kalabilmesi adına tam buğday ürünleri ölçüsünde tüketilmelidir. Böylelikle günlük lif alımını da artırabilirsiniz.

Süt: Özellikle sahur öğününde süt ve ürünlerini tercih etmek uzun süre tokluğu sağlayacaktır. Şişkinlik veya gaz problemi olan kişilerin laktozsuz sütü tercih etmeleri gerekir. Yine yoğurt da kan şekerini dengelemede, tokluğu sağlamada yardımcı diğer alternatiftir.

Tarçın: Kan şekerinin dengelenmesinde en önde gelen baharatlardan biri tarçındır. Ramazan'da en önemli konu kan şekeridir. Ramazan boyunca süt, yoğurt ve çaylarınızda tarçını kullanarak kan şekerinizi dengede tutup, tatlı ihtiyacınızı da önemli ölçüde baskılayabilirsiniz."