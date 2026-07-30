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"Bu akşam ne pişirsem?" diyenlere müjde! İşte günün lezzet şöleni: Portakal soslu hindi ve özel menü tarifi

"Bu akşam ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlara, hem farklı hem de lezzet garantili nefis bir menü önerisiyle geldik. Nar gibi kızaran portakal soslu hindi göğsünden risottoyu aratmayan kıvamıyla mantarlı pilava, sofralara ferahlık katacak Antep ezmesinden hardal soslu özel patates salatasına kadar enfes tarifler bir arada! İşte akşam yemeğinizi adeta bir ziyafete dönüştürecek adım adım yapılışları ve püf noktaları...

Bu akşam ne pişirsem diye düşünenlere, hem lezzet hem farklılık arayanlara nefis bir menü önerisi ile geldim bugün. Umarım beğenirsiniz.



PORTAKAL SOSLU HİNDİ MALZEMELER

4 adet hindi göğsü

1 çay bardağı pekmez

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet portakalın suyu

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Portakal suyu, pekmez, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımı ve hindi göğüslerini bir fırın torbasının içine koyup harmanlıyoruz ve 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Sosun suyunu ocakta çektiriyoruz. Hindi etini dilimliyoruz, üzerine sosu dökerek, servis yapıyoruz.

PÜF NOKTASI

İsterseniz fırın torbasının içine patates, arpacık soğan, havuç da ilave edebilirsiniz. Fazla kalan sosu, pirinç risottosunda kullanabilirsiniz.