Bu belirti karaciğerinizin yağ içinde olduğunu gösteriyor!

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde anormal miktarda yağ birikmesi durumudur. Bu yağlanma, alkol kullanımı olmadan (alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı) veya alkol kullanımı sonucu (alkolik yağlı karaciğer hastalığı) ortaya çıkabilir. Karaciğer yağlanması, genellikle obezite, tip 2 diyabet, yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi metabolik sendromun bir parçası olarak görülür.

Karaciğer yağlanmasının sebebine göre ikiye ayrıldığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, "Alkole bağlı karaciğer yağlanması ve alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olarak iki türü vardır. Basit karaciğer yağlanmasının ilerleyen aşamalarında karaciğer iltihabından kaynaklı karaciğer skarlaşması yaşanabilir. Karaciğer skarlaşması, karaciğer fibrozu olarak da adlandırılır ve şiddetli karaciğer fibrozu gelişmesi siroza neden olabilir" diye konuştu.

"ERKEN BELİRTİ VERMEYEBİLİR"

Karaciğer yağlanmasının genellikle erken evrelerde belirti vermediğini söyleyen Dr. Gür, "Genellikle çoğu insan farkında olmadan ilerler. Ancak, ilerleyen durumlarda karın bölgesinde ağırlık veya dolgunluk, karın şişkinliği, yorgunluk veya halsizlik, ciltte sararma (sarılık), iştah kaybı, bulantı ve kusma, karaciğer bölgesinde hassasiyet ve ağrı gibi belirtiler gösterebilir" dedi.