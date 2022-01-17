Bu belirtiler beyin tümörünün habercisi

Beyin tümörleri, kafatası içine doğru büyüyen tümörleri de kapsıyor. Bazı kanser türlerinde olduğu gibi beyin tümörlerinin neden geliştiği konusunda hala net bir yanıt yok. Yaşam kalitesinin ve süresinin düşmesine neden olan beyin tümörlerinde ölüme giden sonuçlar yaşanabiliyor. Peki hangi belirtiler beyin tümörü habercisi? İşte beyin tümörünün sinyalleri...

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.01.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 11:05

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Kişilerde tavır değişimleri pek çok kez psikolojik boyutlu gibi algılansa da aslında aniden gelişen tavır değişimlerinin altından ''beyin tömürü'' çıkabiliyor. Beyin tümörleri kişilikte veya davranışta değişikliklere neden olabiliyor. Beyin, yumuşak, süngerimsi bir doku kütlesidir. Kafatası kemikleri ve menings olarak adlandırılan üç adet ince zar tarafından korunmaktadır. Serebrospinal sıvı adı verilen ve suya benzeyen bir sıvı, beyni sarar ve tampon görevi görür. Beyin sıvısı, meningsler arasındaki boşluklar ile beyin içindeki karıncık denilen boşluklarda bulunur" dedi.

BEYNİMİZ AYNI ZAMANDA... Beyin, yapmayı seçtiğimiz eylemleri (yürümek ve konuşmak, gibi) ve vücudun düşünmeden yaptığı eylemleri (nefes almak, gibi) yönettiğini ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, "Beynimiz aynı zamanda duyularımızdan (görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama), hafızamızdan, duygularımız ve kişiliğimizden de sorumludur. Beyin tümörü, beyindeki hücrelerin anormal veya kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanır. Tümörler, iyi huylu (kanser yapıcı olmayan) veya kötü huylu (kanser yapıcı) olabilirler. Beyinde yerleştiklerinden, iyi huylu bir tümör bile tehlikeli olabilir. Beyin, kafatası ile çevrilidir.

DİĞER KANSERLERLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA... Bu, tümörün büyürken normal beyin dokularına basınç uygulamaya başlaması demektir. Bu durum da iltihaba ve beyin şişmesine neden olabilir. Bu nedenle her iki tip tümörün de mümkün olduğunca çabuk tedavi edilmesi çok önemlidir. Bir tümör, beynin kendisinden kaynaklanmışsa birincil beyin tümörü olarak adlandırılır. Bazen kanser beyne akciğer veya göğüs gibi başka alanlardan yayılabilir. O zaman bu tip tümörler, ikincil (veya metastatik) beyin tümörü olarak adlandırılır. Diğer kanserlerle karşılaştırıldığında beyin tümörleri nispeten az görülmektedir; ancak yerleşimleri ve bazen agresif yapılarından ötürü tehlikeli oldukları düşünülmektedir" diye konuştu.

YÜZ FELCİ VE GÖZDE ANORMALLİKLER BEYİN TÜMÖRÜNÜN BELİRTİLERİDİR Beyin tümörlerinin sıklıkla normal beyin dokusuna hücum ettiği veya baskı yaptıklarını kaydeden Op.Dr. Bıkmaz, "Belirtiler de o basınç nedeniyle ortaya çıkar. Beyin tümörünün yerleşim yerine göre kişide farklı tipte belirtiler oluşabilir. Ancak, zihinsel hastalıklar dâhil başka hastalıklar da bu belirtilere neden olmaktadır. Herhangi bir durumda bu belirtilerden birini veya daha fazlasını yaşarsanız, vakit kaybetmeden doktorunuzu aramalısınız.