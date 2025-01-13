Bu besin adeta ilaç olarak kullanılıyor! Bu baharatlarla tüketildiğinde şifa saçıyor...

Kış aylarında sofralarımıza renk katarken, sağlığımıza da büyük fayda sağlayan balkabağını, özellikle bazı besinlerle birlikte tükettiğimizde etkisinin çok daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Edagül Kopuz, "Birçok ülkede anti-inflamatuar, antioksidan, antiviral ve antidiyabetik özellikleri nedeniyle ilaç olarak kullanılan balkabağı, besleyici içeriği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri sayesinde tam bir şifa kaynağı. Balkabağını doğru besinlerle birlikte tüketmek, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri daha da etkili hale getiriyor" dedi.