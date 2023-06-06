Bu besin hafızayı %100 güçlendiriyor! Nöroloji uzmanlarının ’Mutlaka tüketin’ dediği besin

Beyin hücrelerini yenileyen besinler çoğunlukla Omega -3 içeren besinlerdir. Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığı için önemlidir ve hafıza fonksiyonunu destekleyebilir. Somon, sardalya, uskumru, ceviz, chia tohumu ve keten tohumu gibi yiyecekler omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir.

HURMA PÜRESİ:

Hurma püresi, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir. İçeriğinde A vitamini, C vitamini, potasyum, demir ve magnezyum gibi besin öğeleri bulunur. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirebilir, hücre sağlığını destekleyebilir ve vücuttaki serbest radikallerle savaşabilir. Hurma içerdiği vitaminler sayesinde beyin hücrelerini güçlendirdiği için mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.