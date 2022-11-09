Bu besin karaciğer yağlanmasını bitiriyor! Bir kez tüketince bile etki gösteriyor...

Karaciğer, vücudun ilaç veya toksin gibi birçok maddeden temizlenebilmesi için adeta bir filtre görevi görüyor. Vücudun zararlı maddelerden arınması için oldukça önemli görevler üstlenen bu organ, aynı zamanda bağışıklık sisteminin de düzenli çalışmasını sağlıyor. Karaciğer yağlanması, bu organın görevlerini tüm işlevleri ile yerine getirmesinde en büyük engellerden biri ve ilerlemesi durumunda siroz gibi oldukça tehlikeli hastalıklarla karşılaşmanıza neden olabiliyor. Karaciğer yağlanması, doğru bir beslenme programı ile en düşük düzeye indirilebilir. Bu besinler sayesinde daha sağlıklı bir hayata adım atarken aynı zamanda lezzetli menüler de oluşturabilirsiniz.
ENGİNAR
Enginar, karaciğer için faydalı besinlerden biri. İçeriğinde bulunan A, C ve B vitaminleri, potasyum, manganez ve kalsiyum gibi mineraller ile birlikte bağışıklık sisteminizi düzenlerken aynı zamanda karaciğerin işlevini de tam olarak yerine getirmesine yardımcı oluyor. Üstelik içeriğinde bulunan "ciarin" adlı madde sayesinde karaciğerin yanı sıra, böbrek, safra kesesi ve bağırsakların da dengelenmesini sağlıyor. Kandaki kolesterol seviyesini dengeleyebilmesi ise karaciğerde oluşabilecek yağlanma oranını düşürüyor.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, karaciğerlerde ortaya çıkabilecek yağlanma ihtimalini en aza indiriyor. Üstelik alkole bağlı olmayan yağlanmanın yanı sıra siroz, hepatit, karaciğer kanseri gibi hastalıkların da önlenmesinde oldukça yardımcı içeriklere sahip. İçeriğinde bulunan polifenollerin, karaciğerde biriken yağlar nedeniyle ortaya çıkmış yüksek miktardaki karaciğer enzimlerini düşürdüğü tespit edildi. Günde 1 veya 2 bardak yeşil çay, doğru bir beslenme programının en önemli destekleyicilerinden biri oluyor.
KAHVE
Kahve, düzenli ve ölçülü tüketimde karaciğer yağlanmasının yanı sıra siroz ve diğer karaciğer hasarlarında da oldukça önemli düzelmeler sağladığı keşfedildi. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde serbest radikalleri nötralize ediyor ve bu sayede karaciğerde ortaya çıkabilecek kanser riskini düşürüyor. Yağ yakımını hızlandıran yapısı ise karaciğerdeki yağlanma oranının da düşmesine olanak tanıyor.
BROKOLİ
Zengin bir sülfür kaynağı olan brokoli, kanserin en önemli savaşçılarından biri. Karaciğerde ortaya çıkabilecek kanser ihtimalini düşürürken aynı zamanda zengin içeriği sayesinde karaciğer yağlanmasının da önüne geçiyor.
ZERDEÇAL
Zerdeçal içeriğindeki yoğun antioksidanlar sayesinde vücudun bağışıklık sistemini korurken aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırıyor. Vücudun yağları sindirmesine yardımcı olması sayesinde karaciğerdeki yağ birikimini de engelliyor. Bu nedenle bir iki hafta boyunca günde 1 bardak zerdeçal içmeyi deneyebilirsiniz.
ÜZÜM
Üzüm, içeriğindeki resveratrol sayesinde karaciğerin en büyük dostlarından biri haline geliyor. Önemli bir antioksidan olan bu içerik, karaciğer kanserinden ihtihaba kadar birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Çekirdekli siyah üzüm tüketerek karaciğer sağlığınızı koruyabilirsiniz.
GREYFURT
Greyfurt, içeriğindeki naringen ve naringenin maddeleri sayesinde karaciğer sağlığının önemli koruyucularından biri oluyor. Karaciğer fonksiyonlarının düzenli olarak çalışmasını sağlayan greyfurt, mevsiminde düzenli olarak tüketildiğinde antioksidan içeriği sayesinde karaciğer yağlanmasının yanı sıra karaciğer hasarlarından karaciğer kanserine kadar birçok konuda koruma sağlıyor.
LİMON SUYU
Limon, içeriğinde bulunan C vitaminin yanı sıra karaciğerin glutatyon adı verilen toksinleri ortadan kaldırmasına yardımcı olan enzimleri üretmesini sağlıyor. Bu sayede karaciğerdeki ortaya çıkabilecek hasarlara ve yağlanmaya karşı oldukça önemli bir görev üstleniyor.
CEVİZ
Ceviz, sağlıklı yağlar bakımından oldukça zengin bir besin. Bu sayede karaciğerdeki trigliserid seviyelerini düşürmeye yardımcı oluyor. Bu nedenle beslenme düzeninize ekleyeceğiniz doğru orandaki ceviz, vücudunuzun sağlıklı yağlarla beslenmesine bu sayede karaciğerinizdeki yağlanma ihtimalini düşürmesini sağlıyor.
BRÜKSEL LAHANASI
Brüksel lahanası, A, K ve C vitaminleri yönünden zengin bir besin olmasının yanı sıra folat, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeriğine de oldukça bol miktarda sahip. Zengin vitamin ve mineraller ile birlikte sahip olduğu antioksidanlar sayesinde karaciğer yağlanmasının yanı sıra diğer karaciğer hasarları konusunda da oldukça etkili bir besin. Bu nedenle beslenme programınıza dahil ederek sağlıklı yaşama bir adım daha yaklaşabilirsiniz.