Bu besin tıkanmış damarları anında temizliyor! Her gün 1 adet tüketmek yetiyor

MEYVELER Burada bahsedilen meyveler arasında yaban mersini, çilek, kızılcık, ahududu ve böğürtlen yer almaktadır. Bu meyveler iltihabı azaltıp, kalp sağlığını da iyileştirmektedir. Meyveler, lif, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. Tüm bu meyveler, flavonoid antioksidanlar içerdiğinden kalp sağlığını da güçlendirmektedir. Ayrıca yapılan bir araştırma, çilek yemenin kötü (LDL) kolesterolü, kan şekerini, kan basıncını düşürerek ateroskleroz risk faktörlerini önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Meyveler, iltihabı azalttığı gibi kolesterolün birikimini de düşürmektedir. Bu sayede arter fonksiyonlarını iyileştirip, tıkanmasının da önüne geçmektedir.

AVOKADO Avokado, kötü olarak bilinen LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olurken atardamarları da temizleyen iyi kolesterolü yükseltir. Ayrıca içerisinde bulunan E vitamini kolesterol oksidasyonunu önler. Zengin bir potasyum kaynağı olan avokado, aynı zamanda kan basıncını da düşürmektedir.