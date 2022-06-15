Bu besin tıkanmış damarları anında temizliyor! Her gün 1 adet tüketmek yetiyor

İşte plakların oluşumunu önleyen ve damarlardaki tıkanıklığı da gideren besinler nelerdir sorusunun cevabı...
DAMARLAR NEDEN TIKANIR?
Ateroskleroz, diğer adıyla damar sertliği, en yaygın kalp hastalığı türlerinden biri koroner arter hastalığı da dahil olmak üzere tüm kalp hastalıklarının nedeni olarak kabul edilmektedir. Batı ülkelerindeki ölümlerin yaklaşık olarak yarısının altında yatan ölüm nedeni aterosklerozdur. Farklı nedenleri olmakla birlikte kronik inflamatuar bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır.
Ateroskleroz gelişme olasılığını arttıran nedenler arasında ise şunlar bulunmaktadır;
Yüksek kötü (LDL) kolesterole sahip olmak
Diğer yandan meyve, sebze ve balık gibi zengin bir beslenme şeklinin ateroskleroz ve kalp hastalığı riskini azalttığı belirlenmiştir.
DAMARLARI TEMİZLEMEK İÇİN NE YEMELİ?
KARPUZ
Yaz aylarının favori meyvesi olan karpuz, vücuttaki nitrik oksite üretimini arttıran sitrülin adlı amino asidin doğal bir kaynağıdır. Nitrik oksit ise arterlerin gevşemesini sağlar, iltihabı azaltır ve kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur. Karpuz yemek, aynı zamanda kan lipidlerinin yenilenmesini sağlar ve göbekteki yağlanmayı azaltır. Karın bölgesindeki yağlanmanın azalması ise kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürmektedir.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı içeriğinde oleik asit adı verilen oldukça yararlı bir madde barındırmaktadır. Oleik asit, kötü kolesterolü düşüren iyi kolesterolü yükseltmektedir. Antioksidanlar bakımından oldukça zengin olan zeytinyağı, kalp sağlığına da iyi gelir. Yemeklerde ve soslarda kullanılabilecek en sağlıklı yağların başında gelmektedir. Tam organik sızma zeytinyağı size maksimum yararı sağlayacaktır. Tereyağı yerine hem salatalarda hem de makarna gibi yemeklerde zeytinyağı kullanarak daha sağlıklı beslenmiş olursunuz.
MEYVELER
Burada bahsedilen meyveler arasında yaban mersini, çilek, kızılcık, ahududu ve böğürtlen yer almaktadır. Bu meyveler iltihabı azaltıp, kalp sağlığını da iyileştirmektedir. Meyveler, lif, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. Tüm bu meyveler, flavonoid antioksidanlar içerdiğinden kalp sağlığını da güçlendirmektedir. Ayrıca yapılan bir araştırma, çilek yemenin kötü (LDL) kolesterolü, kan şekerini, kan basıncını düşürerek ateroskleroz risk faktörlerini önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Meyveler, iltihabı azalttığı gibi kolesterolün birikimini de düşürmektedir. Bu sayede arter fonksiyonlarını iyileştirip, tıkanmasının da önüne geçmektedir.
AVOKADO
Avokado, kötü olarak bilinen LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olurken atardamarları da temizleyen iyi kolesterolü yükseltir. Ayrıca içerisinde bulunan E vitamini kolesterol oksidasyonunu önler. Zengin bir potasyum kaynağı olan avokado, aynı zamanda kan basıncını da düşürmektedir.
FASULYE
Zengin lif deposu olan fasulye, kalp sağlığını korumada en etkili besinlerden biridir. Lif açısından zengin besinleri tüketmek, damar tıkanıklığını önlemenin en etkili yollarından biridir. Fasulye tüketmek, kolesterol seviyenizi kontrol altında tutmanızı sağlarken damarlarınızın tıkanma riskini de azaltır. Pek çok araştırma, fasulye yemenin kötü kolesterol seviyesini önemli ölçüde düşürdüğünü göstermektedir. Günde yaklaşık bir porsiyon (130 gram) fasulye yemek, kötü kolesterolün düşmesine büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca fasulye bakımından zengin diyetlerin kan basıncını düşürdüğü, arter fonksiyonlarını iyileştirdiği ve Tip 2 diyabet riskini azalttığı gözlemlenmiştir. Bu etkilerin tamamı damar tıkanıklığı riskini de azaltmaktadır.
DOMATES VE DOMATESLİ ÜRÜNLER
Domates ve domates ürünleri içerisindeki bileşikler sayesinde damar tıkanıklığını önlemektedir. Örneğin domatesin içerisinde bulunan karotenoid pigment likopen, sağlığı olumlu anlamda ciddi şekilde etkilemektedir. Burada ilginç bir bilgi de, zeytinyağlı pişmiş domatesin tıkanmış damarlar üzerinde en etkili besin olmasıdır.