Bu besine dikkat! Beynin odaklanmasını kolaylaştırıyor

Beslenmede çeşitliliğin önemli olduğuna işaret eden Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Dyt. Betül Yurdakul, sağlıklı bir vücut için her besin grubundan yiyeceklere yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Alkol kullanımı ve aşırı yağlı gıdaların karaciğer yağlanması, Hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabildiğine dikkat çeken Dyt. Betül Yurdakul, "Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalıdır. Doğru besinler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur. Karaciğere iyi gelen besinler sarımsak, yeşil çay, pancar , enginar, zerdeçal , koyu yeşil yapraklı sebzeler ve zencefildir" diye konuştu.

Diyetisyen Betül Yurdakul, vücutta doğal detoks işlevini gören karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunduğunu dile getirdi.

Solunum sisteminin en önemli organlarından akciğerimizin kendini temizleyebildiğinin altını çizen Dyt. Yurdakul, akciğerin kendini yenileyebilmesi için brokoli, Brüksel lahanası , kekik, keçiboynuzu , tere ve sarımsak tüketilmesi önerisinde bulundu.

SOMON, CEVİZ VE YUMURTA BEYNİN ODAKLANMASINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Beynin sağlıklı bir yapı kurmak için kullandığı Omega 3'ler arasında en önemlisinin DHA olduğunu söyleyen Dyt. Yurdakul, "Docosahexaenoic asit adıyla da bilinen DHA, beynin neredeyse üçte ikisini oluşturur. DHA içeren yiyecekler sayesinde odaklanma, dikkat sorunlarını, ruh hali değişimleri, sinirlilik ve yorgunluk gibi şikâyetleri ortadan kaldırabilirsiniz. Beyin sağlığı için somon, ceviz, yaban mersini, bitter çikolata, zerdeçal, yumurta ve kahveyi mutlaka tüketmeliyiz" şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI KEMİKLERİN SIRRI C VE D VİTAMİNİNDE

Vücudun temel yapısını meydana getiren kemik ve eklemlerde yaşın ilerlemesiyle Osteoporoz (kemik erimesi), osteoartrit gibi problemlerin sık görüldüğünü belirten Dyt. Yurdakul, kemik erimesinden korunmak için süt, kereviz, sardalya, bamya ve karnabaharın sofralardan eksik olmaması gerektiğini belirtti.

D vitaminin en önemli görevlerinden birinin kemik sağlığını korumak olduğunu söyleyen Dyt. Yurdakul, "D vitamini için güneş ışığı hayli önemlidir. Kemiklerin yapı taşlarından olan kolajen üretimini artıran C vitamini de yeterli ölçüde alınmadığı zaman kemikler dayanıksız hale gelir. C vitamini turunçgiller, kivi, çiğ brokoli, çilek, yeşil biber, domates, karnabahar, biber gibi gıdalarda yoğun bulunmaktadır" dedi.