Bu besinler uyku kalitesini artırıyor!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, kaliteli bir gece uykusunun daha sağlıklı beslenmeyi desteklediğine dikkat çekerek, düzenli ve yeterli uykusu olan kişilerin bağışıklık sistemlerine yatırım yaptığını söyledi. Sağlıklı bir metabolizma için günde 6 ila 8 saat uykuya ihtiyaç duyulduğunu, uyku alındığı zaman metabolizmanın düzene girdiğini vurgulayan Diyetisyen Gündüz, "Geceleri düzenli uyuyan bireylerin sağlıklı beslenmeye eğilimleri arttığı gibi gün içerisindeki konsantrasyon problemlerinin azaldığı, zihinsel aktivitelerinin arttığı ve daha dinç oldukları yapılan çalışmalarda görülmüştür" diye konuştu. Gündüz, sağlıklı hayat tarzını benimsemek isteyenler için düzenli uykunun temel taşlardan biri olduğunu vurgulayarak bunun için de beslenmedeki temel ilkelerin yeniden düzenlenebileceğini ifade etti.

"YATMADAN ÖNCE MELİSA VE PAPATYA ÇAYI İÇİN"

Kafeinin vücut için uyarıcı etkiye sahip olduğunu belirten Diyetisyen Gündüz, "Yatmadan 6-8 saat öncesine kadar kafein alımımızı durdurmamız gerekiyor. Çay ve kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekler yerine ıhlamur, melisa, papatya gibi bitki çaylarına yönelebiliriz. Ayrıca melisa ve papatya çayının yatıştırıcı etkisi uykuya geçmenize de yardımcı olacaktır. Gece yatmadan 1-2 saat öncesinde 1 fincan melisa veya papatya çayı içebiliriz" dedi. Akşam yemeğinde karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek besinler tüketildiğinde hazımsızlık ve mide problemleri ile karşı karşıya kalmanın kaçınılmaz olduğuna değinen Gündüz, uyku problemi yaşayanların, akşam yemeklerini daha hafif menüler ile geçirmelerinde fayda olduğunu anlattı.

Akşam yemeğinden sonra tüketilecek her besinin mide kapasitesini doldurma eğiliminde olduğunu belirterek, "Mide olması gerekenden fazla dolduğunda bu sizin uyku kalitenizi negatif yönde etkileyecektir. Bu besinler yağlı, şekerli, baharatlı, ağır besinler ile cips, baharatlı kuruyemişler ve kafeinden zengin çikolata ise uyku kaliteniz ne yazık ki bozulacaktır. Uyku probleminiz var ise yatmadan 1-2 saat öncesinde hiçbir şey yememeniz, uyku kalitenizi olumlu yönde etkileyecektir" diye konuştu.

"ÖRNEK AKŞAM YEMEĞİ HAŞLANMIŞ TAVUK, SALATA VE YOĞURT"

Melatoninin uyku düzenini düzenlemeye yardımcı bir hormon olduğuna değinen Diyetisyen Gündüz, kiraz, dut, yaban mersini ve badem melatonin içerdiğini söyledi. Beyinde serotonin üretimine yardımcı bir aminoasit olan triptofanın hindi, tavuk, fındık gibi yağlı tohumlarda bulunduğunu; kasları gevşetip uykuya geçmeyi kolaylaştıran magnezyumun ise fındık, badem, ıspanak, muz ve tam tahıllı ürünlerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Diyetisyen Gündüz, tüm bu beslenme prensiplerine uygun bir uyku öncesi menü örneği verdi. Buna göre akşam yemeğinde haşlanmış tavuk, hindi, tam tahıllı ekmek, salata ve yoğurt; ara öğün olarak ise 1 küçük muz, 10-12 adet fındık ve badem ile 1 bardak melisa çayının iyi bir uykuyu sağlayacağını ifade etti.