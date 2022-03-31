Bu bitkinin çayını içtiğinizde bakın neler oluyor: Gece üşümelerine son!

Her beden değişime uyum sağlar. Havalar soğuduğunda vücudumuz, organlarımızı ısıtmak için kan akışını sürdürme eğilimindedir. Ancak vücudumuz en çok organlarımıza etki eder ve ayaklarımızı dışarıda bırakır. Bu yüzden ayaklarınızın üşümesi normal. Bu durumda üşümeyi giderecek birçok yöntem vardır. Gelin birlikte bakalım;

Ayaklarınızı ılık suyla ıslatmak sadece hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda kan dolaşımınızı uyardığı için daha hızlı uykuya dalmanıza da yardımcı olabilir. Isıttığınız su yaklaşık 36°C ile 38°C arası olmalıdır.

AYAKLARINIZA BİTKİSEL YAĞLAR İLE MASAJ YAPIN

Zeytin, hindistan cevizi ve avokado gibi farklı yağ türleri ile ayaklarınıza masaj yaparak ayaklarınızın sıcak olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun nedeni, bu yağların kan dolaşımınızı hızlandırmaya yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahip olmasıdır. Ayrıca, cildiniz için de sağlıklıdır.

Yağ kullanımıı;

Herhangi bir yağı alın ve ısıtın.

Ayaklarınıza sürün ve yaklaşık 10-15 dakika masaj yapın.

Ardından pamuklu çorap giyin.

Ayaklarınızı sıcak tutmak için bunu her gün yapın.