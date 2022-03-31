Bu bitkinin çayını içtiğinizde bakın neler oluyor: Gece üşümelerine son!

Her beden değişime uyum sağlar. Havalar soğuduğunda vücudumuz, organlarımızı ısıtmak için kan akışını sürdürme eğilimindedir. Ancak vücudumuz en çok organlarımıza etki eder ve ayaklarımızı dışarıda bırakır. Bu yüzden ayaklarınızın üşümesi normal. Bu durumda üşümeyi giderecek birçok yöntem vardır. Gelin birlikte bakalım;
AYAKLARINIZI ILIK SUDA BEKLETİN
Ayaklarınızı ılık suyla ıslatmak sadece hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda kan dolaşımınızı uyardığı için daha hızlı uykuya dalmanıza da yardımcı olabilir. Isıttığınız su yaklaşık 36°C ile 38°C arası olmalıdır.
AYAKLARINIZA BİTKİSEL YAĞLAR İLE MASAJ YAPIN
Zeytin, hindistan cevizi ve avokado gibi farklı yağ türleri ile ayaklarınıza masaj yaparak ayaklarınızın sıcak olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun nedeni, bu yağların kan dolaşımınızı hızlandırmaya yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahip olmasıdır. Ayrıca, cildiniz için de sağlıklıdır.
Yağ kullanımıı;
Herhangi bir yağı alın ve ısıtın.
Ayaklarınıza sürün ve yaklaşık 10-15 dakika masaj yapın.
Ardından pamuklu çorap giyin.
Ayaklarınızı sıcak tutmak için bunu her gün yapın.
ZENCEFİL ÇAYI İÇİN
Zencefil; genellikle kan dolaşımını hızlandırması ve ayaklarınız ile vücut ısısını artırmasıyla bilinir. Soğuk ayaklarınızı ısıtmak için zencefil çayı içmeyi ihmal etmeyin.2-3 parça zencefili kesin. Onları kaynar suya ekleyin. Karışımı süzün ve için.
DEMİR VE B VİTAMİNİ İÇEREN YİYECEKLERİ DAHA FAZLA TÜKETİN
Ayaklarınızın soğuk olmasının nedenlerinden biri, kan akışını iyileştirmek için çok önemli olan B vitamini eksikliğinden kaynaklıdır.Ayrıca, demir; oksijenin vücudunuza taşınması için de yararlıdır.Kırmızı et, fındık, yulaf, ıspanak, kuru fasulye yemeniz demir eksikliğinizi tamamlayacaktır. B vitamini için ise; somon ve süt ürünleri tüketmeniz yeterli olacaktır.
HER GÜN EGZERSİZ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN
Egzersizin vücudumuza birçok faydası var. Ayaklarınızın sıcaklığını artırmaya yardımcı olan egzersizler, daha spesifik olarak adım egzersizleri yaparak, ayaklarınızı ısıtabilirsiniz. Yürümek ve zıplamak da soğuk ayaklarınızı iyileştirmeye yardımcı olacak.