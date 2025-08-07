Bu dolma bildiklerinizden değil! Denizli’nin saklı lezzeti...

İdilika'nın Mutfağı'nın akşam yemeğinde bugün Denizli mutfağına konuk oluyoruz. Beni etkileyen, leziz mi leziz Denizli yemeklerini sizlerle paylaşıyorum. Bugün sizler için Tavas usulü etli kuru dolma, et ve nohutla yapılan etli top tarhana çorbası, çağla dövmesi, Tavas baklavası ve mısır unlu, kuyruk yağlı leğen böreğinin tariflerini veriyorum. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...300 gr. kuşbaşı kuzu eti1 dizi kuru patlıcan1.5 su bardağı pirinç1 adet iri boy kuru soğanYarım bağ maydanoz1 yemek kaşığı domates salçası1 tatlı kaşığı acı biber salçası1 tatlı kaşığı karabiber1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber1 tatlı kaşığı kuru naneTuz (yeteri kadar)Bir tencerede yeteri kadar su kaynatılır. İçine kuru patlıcanlar konur. Patlıcanlar yumuşadıktan sonra ocaktan alınarak soğuk sudan geçirilip süzülmeye bırakılır. Bir tencereye 300 gram küçük küçük doğranmış kuzu eti alınır ve kendi yağında kavrulur. Üzerine ince ince yemeklik doğranmış soğan ilave edilir. Soğanlar pembeleşince salça, karabiber, kırmızı toz biber, kuru nane ve tuz eklenerek karıştırılır. Harcın üzerine pirinçler ve ince kıyılmış yarım demet maydanoz eklenerek karıştırılır ve ocaktan alınır. İç harç hafif ılındıktan sonra haşlanarak süzülmüş kuru patlıcanların içine fazla sıkıştırmadan doldurulur. Hazırlanan dolmalar tencereye dizilir. Ardından tencere ocağa alınarak üzerine patlıcanların yarısına kadar sıcak su eklenir. Önce orta ateşte kaynatılır,, daha sonra kısık ateşte, pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirilerek ocaktan alınır. Pişen patlıcan dolmaları yufka ekmeklere sarılır. Üzerine limon sıkılarak servise sunulur.3 adet top tarhana1 su bardağı nohut400 gr. yağlı et4 diş sarımsak1 yemek kaşığı salça1 tatlı kaşığı tuzTarhana ve nohut ıslatılır. Bir tencereye ıslatılmış tarhana, nohut ve et konup üç saat kadar kaynatılır. Salça, sarımsak ve tuz ilave edilerek bir taşım daha kaynatıldıktan sonra ocağın altı kapatılıp sıcak olarak servis edilir.500 gr. kırmızı et4 adet orta boy soğan1 çay bardağı bulgurSızdırılmış kuyruk yağı1.5-2 kg. mısır unuKarabiberKimyonTuzPul biberSoğanlar ince ince doğranır, yeteri kadar sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavrulur. Küçük kuşbaşı doğranmış etler soğanlara eklenir. Etler suyunu saldığında bulgur ilave edilir. Hep birlikte suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirilir. Suyunu çektikten sonra da içine baharatlar katılır. Diğer taraftan mısır unu, az az soğuk su ilave edilerek yoğrulur. Cıvık olmayacak, açılacak kıvamda olacak ve ele yapışmayacak bir hamur elde edilir. İçine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edilir. Hamur ikiye bölünür. Orta boy yuvarlak fırın tepsisine sıvı yağ sürülür, bir adet hamur elle tepsiye yayılır. Üzerine etli harç konur, Diğer hamur oklavayla açılarak etli harcın üzerine kapatılır. Oklavanın ucu ıslatılıp hamurda delikler açılır. Deliklerin içine kuyruk yağı konur. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Pişerken fırının kapağı iki-üç kere açılıp böreğin üzerine sızdırılmış kuyruk yağı sürülür.