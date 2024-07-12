Bu ekmekler 8.600 yıllık! Hem antik hem de organik: Yiyen vazgeçemiyor...

Ekmeklerin içerisinde incir, fındık, bezelye, peynir, susam kullandığını aktaran Hatip, "Anadolu'ya incir ve fındığın o dönemdeki ticaret yoluyla geldiğini düşünüyoruz. Yozgat, çok eski medeniyetlere beşiklik yapan bir bölge. Özellikle Hitit ve Roma ekmelerini denedik ve çok güzel sonuçlar aldık. Kazılarda çıkan tabletlerde yer alan metinlerde açıklanan gıdalardan yola çıkarak ekmekleri yaptık" diye konuştu.

Hatip'in tez danışmanı olan Doç. Dr. Serkan Erdoğan da Yozgat'ın tarih öncesinde değişik kültürlere ev sahipliği yaptığını anlattı. Amaçlarının Yozgat'ta izleri sürülen kültürlerin ekmeklerini yeniden canlandırmak olduğunu aktaran Erdoğan, "Ekmekler genellikle mayalı olarak yapılıyor. Ekmek yapımında unun yanında tuz, tereyağı, kuru meyveler kullanılıyor. Özellikle Mezopotamya kültüründe ekmek çeşitlerinin fazla olduğunu görüyoruz. Biz de bunu günümüze taşımak için çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.