Bu eşyayı yatakta giymek tuvalette uyumaktan daha kötü! Tam 20 kat daha kirli…

Gece uyurken çorap giymek çok fazla kişi arasında yaygın bir alışkanlık. Fakat çoraplarla uyumak, her ne kadar rahatlatıcı ve konforlu gibi gelse de aslında pek iyi bir fikir değil. Çünkü yapılan bir çalışmaya göre, çorapların içerisinde bakterilerin olduğu sonucu ortaya çıktı.
ÇORAPLARIN İÇERİSİNDE YER ALAN PARÇACIKLAR…
Yapılan araştırmaya göre, kirli çorapların içerisinde böceklerin ve onların atıklarının yer aldığı parçacıkların yer aldığı sonucuna ulaşıldı.
Araştırmada çorapla uyuyan kişilerin yüzde 70'inin uyumadan önce çoraplarını değiştirmediği ve gün içerisinde giydikleri çorapla uyudukları gözlemlendi.
Katılımcılardan sabah 7 ila akşam 11 arasında giydikleri çoraplardan örnek alındı. Örneklere göre, çorapların pek çoğunda Pseudomonas aeruginosa isimli enfeksiyonlara sebep olan bir bakterinin izlerine ulaşıldı.
AKCİĞERLERDE ENFEKSİYONA YOL AÇIYOR
Çalışmayı yapan araştırmacılar, çoğunlukla solunum yolları ile idrar yollarını enfekte ettiğini ayrıca akciğerlerde enfeksiyona yol açtığını belirtti.
TUVALETLERDEN 20 KAT DAHA KİRLİ
Ulaşılan sonuçlardan birisi ise özellikle bazı çorapların kumandalardan bile daha kirli olduğu. Hatta önceki raporlara göre, kumandalar tuvaletlerden 20 kat daha kirli olabilir. Böylece bu çorapların tuvaletlerden 20 kat daha fazla kirli olduğunu söylemek mümkün.
Sonuç olarak temiz olmayan ve kötü kokan çoraplarla gece uyumak, tuvalette bile uyumaktan daha da kötü ve kirli.
ENFEKSİYON KAPMA İHTİMALİNİ ARTIRABİLİR
Çoraplarda yer alan Pseudomonas aeruginosa isimli bakteri, kolaylıkla yayılabilen bir türdür. Sadece yatağın üzerine aktarılması bile büyük oranda enfeksiyon kapma ihtimalinin artmasına neden olabilir.
Varılan bütün bu sonuçlar her ne kadar rahatsız edici olsa da bütün bakteriler hastalığa neden olmayabilir. Fakat mikroplara maruz kalma oranını düşürmek ve yatağınızda birikme oranını azaltabilmek mümkün.
BAKTERİLERDEN KURTULABİLMEK İÇİN…
Uyumadan önce yatağa girerken temiz çorap giymenin yanı sıra kirli çoraplardaki bakterilerden kurtulabilmek için çorapları, çamaşır yıkama makinesinde 60 derecenin üzerinde yıkayabilirsiniz.