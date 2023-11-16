Bu eşyayı yatakta giymek tuvalette uyumaktan daha kötü! Tam 20 kat daha kirli…

Gece uyurken çorap giymek çok fazla kişi arasında yaygın bir alışkanlık. Fakat çoraplarla uyumak, her ne kadar rahatlatıcı ve konforlu gibi gelse de aslında pek iyi bir fikir değil. Çünkü yapılan bir çalışmaya göre, çorapların içerisinde bakterilerin olduğu sonucu ortaya çıktı.