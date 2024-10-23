Bu hastalığı beyaz gömlek ele veriyor! Yaşam süresini yüzde 7 kısaltıyor...

Danimarka'da bulunan Kopenhag Rigshospitalet Eğitim Hastanesi uzmanları tarafından yapılan araştırma, jinekomasti yani meme büyümesi görülen erkeklerin yaşam sürelerinin 75 yaşın altına indiğini ortaya koydu. Estetik, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ekinci, erkeklerde meme büyümesinin testosteron ve östrojen hormonlarına bağlı geliştiğine dikkat çekerek, "Hormonlarda meydana gelen bu dengesizlik ile birlikte ortaya çıkan büyük meme sorunu, estetik kaygı dışında da tehdit oluşturuyor. Meme büyümesi birçok sağlık probleminin de habercisi olabiliyor" dedi.Op. Dr. Ekinci, jinekomastinin, göğüs içinde bulunan meme dokusunun zamanla gelişerek büyümesiyle ortaya çıkan, erkeklerde ve ergenlik çağındaki erkek çocuklarında görülen, çoğu zamanda yaşlı erkekleri de etkileyebilen bir durum olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Estetik olarak rahatsız edici bir hal alan ve erkeklerde aşırı özgüven kaybı oluşturan jinekomasti; östrojen hormonlarının fazlalığı ile meme büyümesine neden olmaktadır. Genel olarak sağlık açısından tehlikeli olarak görülmese de ilerleyen durumlarda meme kanserine yakalanma riskini artırmaktadır." Op. Dr. Ekinci, jinekomasti belirtilerini ise şöyle sıraladı:

Memede hassasiyet

Meme ağrısı ve acı hissi

Memede akıntı

İki memede büyüklük farkı

Memede oluşan yumru hissi ve şişlik

Koltuk altı lenf düğümlerinde şişlik

Göğüs kısmında darlık hissi

Meme büyümesine bağlı özgüven kaybı ve utanma hissi.



İŞ HAYATINDA SIK GÖRÜLÜYOR

Jinekomastinin özellikle iş hayatının içinde bulunan beyaz yakalılarda sıklıkla görüldüğünün altını çizen Op. Dr. Ekinci, şunlara dikkat çekti: "Hareketsiz yaşamın ve tüketilen zararlı besin maddelerinin sonucunda oluşmaktadır. Beyaz veya açık renkli kıyafetlerle ortaya çıkan meme ucu, dar gömlek kullanımı ve göğüslerin belli olması erkekler için oldukça kötü bir durum olabilmektedir."





ERKEKLER DE MEME KÜÇÜLTÜYOR

"Günümüzde erkeklerin yarısında bulunan bu rahatsızlık nedeniyle çoğu erkek, jinekomasti ameliyatına yönelmektedir" diyen Op. Dr. Ekinci, şunları söyledi: "Meme küçültme operasyonu için öncelikle doktor kontrolü sağlanmalıdır. Doktor önerisiyle ameliyat programına karar verilip, doğru planlama yapmak gerekmektedir. Jinekomasti ameliyatını tercih eden birçok erkek ameliyat sonrası olumlu sonuçlar almaktadır. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte saklanamayan meme büyümesi ve meme ucu görüntüsü, jinekomasti ameliyatlarına ilgiyi artırmaktadır. Çünkü, deniz ve havuza girmek isteyen erkekler toplumsal ve sosyal olarak kendini eksik ve mutsuz hissetmektedir."



YALANCI JİNEKOMASTİYE DİKKAT!

OP. Dr. Ekinci, vücut yağlanmasının erkeklerde genel olarak karın bölgesinde ve göğüste tamamen genetik yatkınlıkla meydana geldiğini söyleyerek, "Kilo alırken göğüslerde büyüme ve sarkmalar da oluşmaktadır. Bu durum çoğu zaman jinekomasti olarak düşünülebilmektedir. Aşırı yağlanmaya bağlı olarak vücuttaki testosteronu östrojene dönüştürmektedir. Artan östrojen metabolizmayı yavaşlatabilmektedir. Kilo vermek ve kiloyu ideal düzeye indirgemek çoğu zaman bölgesel düzelmeyi sağlayabilir" dedi.