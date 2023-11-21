Bu hastalık bağışıklığı zayıf kişilerde ölümcül oluyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, zatürre (pnömoni) konusunda uyarılarda bulundu. Zatürrenin herkesi etkileyebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Yılmaz, sigara içmek, astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalıklarının riski artırdığını ifade etti. Yılmaz, zayıflamış bağışıklık sistemi, yakın zamanda geçirilmiş hastalık ile ameliyat, belirli kimyasallara yüksek oranda maruz kalan ortamlarda bulunmanın da enfeksiyonun gelişme riskini artırdığını söyledi.

"65 YAŞ VE ÜZERİNDE GÖRÜLME SIKLIĞI ARTTI"

Dünyada giderek artan yaşlı nüfus oranı ve yaşlılarda artan ek kronik hastalıkların kişilerde direnci azaltarak enfeksiyonlara yatkınlığa neden olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Yılmaz, "Özellikle 65 yaş ve üzeri kişilerde pnömoni sıklığı artmakta, gençlere göre daha ağır hatta öldürücü tablolarda seyredebilmektedir. Zatürre teşhisi genellikle fizik muayene, tıbbi öykü değerlendirmesi ve röntgen veya BT taramaları gibi göğüs görüntüleme testlerini içerir. Bazı durumlarda enfeksiyonun spesifik nedenini belirlemek amacıyla laboratuvar testleri için solunum akıntısının bir örneği toplanabilir" şeklinde konuştu.

"AŞILAMA, HİJYEN VE DENGELİ BESLENME İLE ÖNLENEBİLİR"

Pnömoninin tedavi edilebilir ve önlenebilir bir enfeksiyon hastalığı olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yılmaz, "Pnomoni aşılama, yeterli ve dengeli beslenme, çevresel hijyen şartlarının iyileştirilmesi ile önlenebilmektedir. Hastalık geliştikten sonra da etkin ve yeterli sürede antibiyotik tedavisi kullanılması önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.