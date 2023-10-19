Bu hastalık en çok kadınları etkiliyor! İhmal edilirse kalbi tüketiyor

Hashimoto hastalığının yıllar geçtikçe yavaş yavaş ilerlediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, "Öyle bir durum ki, hastalığın belirtileri veya semptomları uzun yıllar fark edilmeyebilir. Tedavi de alınmadığı için tiroid hormonunda düşüşle birlikte yorgunluk ve halsizlik, soğuğa karşı artan hassasiyet, kuru cilt, kabızlık, kas güçsüzlüğü ve ağrıları, düzensiz ve aşırı adet kanaması, bellek sorunları, kırılgan tırnaklar, saç kaybı, dil genişlemesi, eklem ağrıları, tiroid şişmesi gibi belirtiler de ortaya çıkar" diye konuştu.

Hashimotoda çevresel ve genetik faktörler arasındaki etkileşimlerin ve radyasyona maruz kalmanın neden olabildiğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Hacıosman, "Cinsiyet, yaşla birlikte romatoid artrit, tip 1 diyabet veya lupus gibi başka bir otoimmün hastalığa sahip olmak, gebelik, aşırı iyot alımı da hashimoto nedenleri arasında olabilir" ifadelerini kullandı.

"KALP SORUNLARINA DA NEDEN OLABİLİR"

Tiroid hormonlarının birçok vücut sisteminin sağlıklı çalışması için gerekli olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hacıosman, "Tedavi edilmeyen hashimoto; guatr, zihinsel sağlık sorunları, cinsel ve üreme bozuklukları, kalp sorunları, kötü hamilelik sonuçları gibi sorunlara neden olabilmektedir. Bu nedenle belirtilerden herhangi biri yaşanıyorsa sağlık uzmanı tarafından kapsamlı bir fizik muayeneye gidilmelidir. Uzmanlar, tetkikler sonucunda hashimoto sonucuna varırsa da hızlı bir şekilde tedaviye başlamalıdır" dedi.

"HAFİF VAKALARDA DÜZENLİ TAKİP GEREKİR"

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, ilaç tedavisiyle tiroid hormonunun kontrol altına alınabileceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Hashimoto hastalığı olan çoğu kişi hipotiroidizmi tedavi etmek için ilaç alır. Hafif hipotiroid varsa tedavi verilmeyebilir ancak tiroid hormon düzeylerini izlemek için düzenli TSH testleri yaptırılması istenir. Bunun yanında hashimoto hastalığına bağlı hipotiroidizm, levotiroksin adı verilen sentetik bir hormonla tedavi edilir. Sentetik hormon, tiroid tarafından doğal olarak üretilen T-4 hormonu gibi çalışır. Tedavinin amacı yeterli T-4 hormon seviyelerini yeniden sağlamak ve korumak ve hipotiroidizm semptomlarını iyileştirmektir."