Bu hastalık tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor! Erken teşhis önem taşıyor...





RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Prof. Dr. Yaşar, glokomda, risk faktörlerini şöyle sıraladı: "İleri yaş, aile bireylerinde glokom olması, siyah ırk, damar sertliği (ateroskleroz), şeker hastalığı, hipertansiyon ya da özellikle hipotansiyon (düşük kan basıncı), romatoid artrit, guatr, el- ayak üşümesi ya da migren gibi hastalıklar, kontrolsüz kullanılan kortizon hap veya damlaları, sigara kullanımı risk faktörleridir."





BELİRTİLERİ VAR MI?

Prof. Dr. Yaşar, "Glokomun belirtileri nelerdir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır, maalesef anlamanız mümkün değildir. Özellikle tüm glokomların yüzde 80'ini oluşturan açık açılı denilen glokom tipinde hiçbir şikâyetiniz olmayabilir. Görme alanlarındaki kayıpları erken dönemlerde anlaşılmaz. Ancak son evrelerde, adeta bir boru içinden bakıyormuş gibi tüp görme gelişebilir. Daha nadir olan kapalı açılı glokom tipinde ise ani görme azalması, şiddetli göz ve baş ağrısı, bulantı-kusma görülür. Ancak bu tablonun bazen migren ile karışarak hastaları ve hatta hekimleri yanıltabildiği unutulmamalıdır."