Bu kadarı da olmaz dedirtecek! Estetik uğruna yenidoğan bebek bedeni kullanılıyor

Son yıllarda gelişen ve çeşitlenen estetik uygulamalar, birçok insanın genç kalmak için gösterdiği çabayı tehlikeli boyutlara taşıyor. Özellikle bebeklerin bedeninin bu işlemler için bir araç haline getirilmesi, etik problemlerin yanı sıra aynı zamanda bir ticari malzemeye dönüşme riski nedeniyle insan haklarını ihlal edebilecek boyutlara ulaşabilir. Tıp alanında her ne kadar uygulanması söz konusu olsa da Prof. Dr. Erdem Tezel, bu konuyla ilgili verdiği bilgiler sayesinde neden bu işlemin yapılmaması gerektiği ile önemli açıklamalarda bulundu.

"MUCİZEVİ BİR ETKİSİ YOK"

Tezel, sünnet derisinin kök hücre kaynağı olarak kullanılmasının, her ne kadar olumlu etkisi olsa da bir mucize olarak sunulduğunu, fakat böyle bir özelliği olmadığını belirtti. Bu kök hücrelerin uygulanması, "bir anda gençlik vermesi" gibi beklentiler ortaya çıkarıyor olsa da, gerçekte böyle bir etkisi mevcut olmadığını da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Tezel, kök hücre kaynağı olarak bir başkasından elde edilmiş hücrelerin "alloblast" tekniği ile uygulanması yerine, otolog nakil işlemi (kişinin kendi kök hücrelerinin kullanımı) etik anlamda daha sorunsuz ve daha doğru bir işlem olduğunu dile getirdi.