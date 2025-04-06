Bu lezzetli tarifle yorgunluğa son verin! Güne enerjik başlamanızı sağlıyor...

HURMA PEKMEZİ Hurma pekmezi, yüksek miktarda potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum gibi mineraller içerir. Doğal pekmezin serin ve kuru yerlerde, ışık ve hava sızdırmayan kaplarda saklanması gerekir. Pekmezin doğal kıvamını korumak için kapak sıkıca kapatılmalıdır. Pekmezi buzdolabında saklamak gerekli değildir ancak eğer pekmezi uzun süre saklama ihtiyacınız varsa buzdolabı daha etkilidir.

AÇIK RENKLİ TERCİH EDİN Doğal ve katkısız pekmez satın alırken; öncelikli olarak kaliteli bir ürün seçmek gerekir. Dolayısıyla pekmez, markalı ve güvenilir üreticilerden satın alınmalıdır. Bununla birlikte doğal pekmez alırken dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar: Pekmez rengi koyu kahverengi veya siyah olmalıdır. Açık renkli pekmezler, daha az meyve suyu içeren ve daha fazla şeker eklenmiş olabilirler. Pekmez kıvamı, koyu ve yoğun olmalıdır. Sıvı pekmezler, daha az pişirilmiş ve daha fazla su içeriyor olabilirler. Pekmez tadı, meyvesinden gelen doğal tat ve aroma içermelidir. Şekerli veya yapay bir tat, pekmez kalitesini etkileyebilir. Pekmezi satın alırken, etiketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve içindekilerin listesi gibi bilgilerin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Pekmez, cam veya metal kaplarda saklanmalıdır. Plastik ambalajlar pekmez kalitesini olumsuz etkiler, hatta zararlı kimyasalların oluşmasına neden olur.



TAHİN İLE PEKMEZ İKİLİSİ

Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip semptomlarını iyileştirme konusunda etkili olan tahin-pekmez, kişinin bağışıklığını güçlendirerek enerjisini yükseltir ve yorgunluğa karşı da ilaç etkisindedir. Aynı zamanda antioksidan özelliklere sahip tahin pekmez, kanser hücreleriyle de savaşır. Tahin- pekmez karışımında sağlık için güçlü besleyici yağlar yer almaktadır. Bu yağlar ile vücudun her zaman aktif kalması sağlanır. Protein içeren tahin-pekmez; sabah kahvaltıda tüketildiğinde günlük protein ihtiyacının bir miktarını karşılar. Sporcular için de önemli bir besin kaynağı olan tahin pekmezin 1 yemek kaşığında 1.52 gram protein bulunur. E, C ve B vitaminleri de yüksek oranda vardır. Enerji ihtiyacını gideren tahin pekmez, vücudun aktif kalmasını destekler. Yorgunluğa, bitkinliğe ve depresyona karşı bir kaşık tahin-pekmez şifa niyetine tüketilebilir.



TAHİN PEKMEZ SUFLESİ

MALZEMELER

125 gr. tereyağı

75 gr. tahin

75 gr. pekmez

100 gr. toz seker

4 yumurta (sarısı ve beyazı)

2 yumurta sarısı

90 gr. un

Yarım paket kabartma tozu

YAPILIŞI: Sufle kaplarını tereyağı ile yukarı doğru yol vererek yağlayın ve şekeri yağladığınız fırın kaplarının her yerine yedirerek yayın. Tereyağını bir tavada eritin, eridiğinde tahin ve pekmezi tavaya ekleyip yağa yedirin, ardından ateşten alın ve ılıtın. Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri köpük gibi oluncaya kadar çırpın. Tahin-pekmezli karışımı yumurtalı karışıma yavaş yavaş ilave ederek karıştırın. Un ve kabartma tozunu ekleyip homojen bir kıvam almasını sağlayın. Yağlayıp, şekerlediğiniz kaplara harçtan doldurun, 180 derecelik fırında 14-15 dakika pişirin.