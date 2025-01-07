Bu mesleklerde çalışanlar Alzheimer’a yakalanmıyor! Beyni adeta motor gibi çalıştırıyor...

2050'DE 3 KATINA ÇIKABİLİR

Uzm. Dr. Jafar, dünya genelinde demans prevalansının yaklaşık 50 milyon kişi olduğunu söyleyerek, "Bu sayının 2050 yılında 3 katına çıkacağı tahmin ediliyor. Bu rakamın üçte ikisinin de düşük ve orta gelirli ülkelerde olduğu ileri sürülmüştür. Alzheimer hastalığı için en güçlü risk faktörleri ileri yaş ve en az bir 'APOE ε4 aleli genini' taşımaktır. Ayrıca, özellikle 80 yaşından sonra kadınların Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı erkeklere göre daha yüksektir" diye konuştu.

TEKNOLOJİ HAFIZAYI OTOMATİKLEŞTİRİYOR

Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir de navigasyona bağımlı kalmanın Alzheimer riskine etkisinin son yıllarda yapılan araştırmalarda dikkat çekici bir şekilde ele alındığını belirterek, şöyle dedi: "Sık sık navigasyon cihazlarına bağımlı olarak yön bulmaya alışan bireylerin mekânsal farkındalık ve hafıza işleme kapasitesinde azalma yaşama riski olduğu belirtilmektedir. Navigasyon cihazları kullanıldığında, bireylerin yön bulma ve mekânsal haritalama becerileri devre dışı kalır. Beyin, çevresel ipuçlarını analiz ederek ve hafızada saklayarak yön bulma sürecini geliştirir. Ancak navigasyon cihazları bu süreci otomatikleştirir ve beyin bu önemli bilişsel işlevleri kullanma fırsatını kaybeder."