Bu şekilde öksürenler dikkat! Tedavi edilmezse hayati risk bulunuyor...

ERKEK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR Krup hastalığının genellikle 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklarda daha sık görüldüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Taş, özellikle 2 yaş civarında erkek çocuklarda kız çocuklarına göre biraz daha fazla rastlandığını belirtti. Hastalığın, boğazın ve gırtlağın (larenks) enfeksiyon nedeniyle şişmesiyle ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Taş, "Bu şişlik, çocuğun nefes almasını zorlaştırabilir ve karakteristik bir öksürük sesi ile kendini belli eder" dedi.



KAYNAĞI VİRAL ENFEKSİYON

Kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesinin enfeksiyonun bulaşma riskini artırdığını söyleyen Uzm. Dr. Taş, şöyle dedi: "Krup genellikle bir viral enfeksiyondan kaynaklanır. En yaygın sebep, parainfluenza virüsleridir. Bunun dışında, grip (influenza), adenovirüs ve respiratuvar sinsityal virüs (RSV) gibi diğer virüsler de krupa yol açabilir. Nadiren bakteriyel enfeksiyonlar, alerjiler veya solunum yoluna yabancı bir cismin kaçması da krup belirtilerine neden olabilir. Diğer solunum yolu hastalıklarıyla karışabilir. Özellikle zatürre, bronşiolit veya alerjik reaksiyonlar gibi durumlarla benzer belirtiler gösterebilir. Ayrıca, boğmaca hastalığı ve difteri gibi daha ciddi enfeksiyonlar da krup belirtilerine benzer semptomlar ortaya çıkarabilir."

