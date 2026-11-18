Yollarda karşılaşılan bazı trafik işaretleri, sürücülerin dikkatini çekse de ne anlama geldikleri her zaman bilinmiyor. Kırmızı kenarlıklı üçgen bir tabela içinde yer alan siyah rüzgar tulumu figürü de bunlardan biri. Özellikle köprülerde ve açık yol kesimlerinde bulunan bu işaret, araçların dengesini bozabilecek şiddetli yan rüzgarlara karşı sürücüleri uyarıyor.
TABELANIN ANLAMI NE?
İspanya'da P-29 koduyla kullanılan bu trafik işareti, şiddetli yan rüzgar tehlikesini bildiriyor. Beyaz zeminli, kırmızı çerçeveli üçgenin ortasında bulunan siyah rüzgar tulumu figürü, söz konusu yol kesiminde araçların yönünü aniden değiştirebilecek hava akımlarının görülebileceğine işaret ediyor.
Genellikle köprülerde, üst geçitlerde, kıyı şeritlerinde, dağ yollarında ve rüzgarı kesecek doğal engellerin bulunmadığı açık alanlarda görülüyor.
RÜZGARIN ŞİDDETİ NASIL ANLAŞILIYOR?
Bazı yollarda uyarı tabelalarının yanı sıra rüzgarın yönünü ve şiddetini gösteren özel göstergeler de bulunuyor. Direklere yerleştirilen renkli şeritli kumaş kılıflar, rüzgarın etkisine göre farklı pozisyonlar alıyor.
Kumaş kılıfın aşağı doğru sarkması rüzgarın hafif olduğunu gösterirken, rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte yukarı kalkarak geriliyor. Şiddetli fırtınalarda ise neredeyse yere paralel hale geliyor. Böylece sürücüler, kumaş göstergenin duruşuna bakarak rüzgarın şiddeti ve yönü hakkında fikir edinebiliyor.
KAMYON SOLLARKEN TEHLİKE ARTABİLİYOR
Yan rüzgarların etkili olduğu yollarda özellikle büyük araçları sollamak ciddi risk oluşturabiliyor. Bir kamyonun yanında ilerleyen otomobil, araç gövdesinin oluşturduğu engel sayesinde bir süre rüzgarın etkisinden korunuyor. Ancak sollama tamamlanıp kamyonun önüne geçildiğinde bu koruma bir anda ortadan kalkıyor.
Otomobil, aniden şiddetli yan rüzgarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum aracın savrulmasına ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olabiliyor.
Tünel çıkışlarında, büyük binaların veya toprak setlerin yakınında da benzer hava akımı değişiklikleri yaşanabiliyor. Özellikle geniş yan yüzeylere sahip kamyonetler, karavanlar ve kamyonlar ile motosikletler, yan rüzgarların etkisini daha fazla hissedebiliyor.
YAN RÜZGARA KARŞI SÜRÜCÜLER NE YAPMALI?
Uzmanlar, bu uyarı tabelasının bulunduğu güzergahlarda hızın düşürülmesini ve direksiyonun iki elle sıkıca tutulmasını öneriyor. Ani rüzgar darbeleri karşısında sert direksiyon hareketlerinden kaçınmak ve araçla öndeki taşıt arasındaki takip mesafesini artırmak da önem taşıyor.
Rüzgarın etkisiyle şeritte kalmak zorlaşırsa aracın güvenli bir noktada durdurulması tavsiye ediliyor. Sürücülerin çevredeki ağaçları ve bayrakları gözlemleyerek rüzgarın yönünü takip etmesi de alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.
Ayrıca tavan bagajları, bisiklet taşıyıcıları ve hacimli yükler aracın rüzgara karşı direncini artırabiliyor. Bu nedenle söz konusu ekipmanların da kontrol edilmesi gerekiyor.
Trafikte karşılaşılan yol işaretlerinin büyük bir kısmı ilk bakışta anlaşılsa da, daha seyrek görülen bazı levhalar yılların sürücülerinin bile kafasını karıştırabiliyor.
Bunlardan biri de üzerinde aşağı doğru uzanan, biri sola diğeri sağa yönelen iki siyah okun bulunduğu uyarı levhasıdır. Okların aşağı bakması sebebiyle sıklıkla dik bir iniş veya yokuş uyarısı olarak yorumlanan bu işaret, aslında sürücülere tamamen farklı ve kritik bir yol bilgisini aktarıyor.
İKİ AŞAĞI OKLU YOL İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?
Söz konusu trafik işareti genellikle yol üzerinde trafiği ikiye ayıran fiziksel bir engelin, refüjün veya trafik adasının hemen öncesine yerleştirilir.
Levha, sürücülere önlerindeki engelin yalnızca tek bir tarafından geçmek zorunda olmadıklarını, yolun düzenine bağlı olarak engelin hem sağından hem de solundan emniyetle ilerleyebileceklerini bildirir.
SÜRÜCÜLERİN BU LEVHAYI GÖRDÜĞÜNDE NE YAPMASI GEREKİYOR?
İki okun farklı yönleri göstermesi, her iki şeridin de aynı gidiş yönüne ait olduğunu garanti eder.
Bu nedenle levhayı gören bir sürücünün panik yapmadan bulunduğu şeridi ve yol üzerindeki diğer çizgi işaretlemelerini takip ederek kendisine en uygun taraftan yoluna kesintisiz devam etmesi yeterlidir.
Trafikte pek çok sürücünün her gün önünden defalarca geçtiği ancak tam anlamını gözden kaçırdığı sarı, baklava biçimindeki trafik levhası, sürüş güvenliği açısından kritik bir uyarı taşıyor.
Çoğu zaman göz alışkanlığıyla geçiştirilen bu sembol, sürücünün o anki geçiş üstünlüğünün sona erdiğini haber veriyor ve doğru analiz edilmediğinde ciddi kavşak kazalarına davetiye çıkarabiliyor.
B-39 KODLU "ANAYOL SONU" İŞARETİ NE ANLATIYOR?
Söz konusu levha, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün trafik işaretleri kataloğunda B-39 koduyla tanımlanan "Anayol Sonu" işaretidir.
İçi sarı, dışı beyaz ve siyah çerçeveli baklava şeklindeki sembol, normal şartlarda sürücünün bir anayolda seyrettiğini ve kesişen yollara karşı geçiş önceliğine sahip olduğunu ifade eder.
Ancak bu levhanın üzerine çekilen siyah çapraz çizgi, anayol statüsünün ve buna bağlı olan geçiş üstünlüğünün tam o noktada bittiğini simgeler.
GEÇİŞ ÖNCELİĞİ NASIL DEĞİŞİYOR?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre anayol; kesiştiği diğer yollardaki araçların geçiş hakkını öncelikle kendisine bırakması gereken yol olarak tanımlanıyor.
Sürücü bu levhayı görene kadar tali yollardan gelen araçlara göre öncelikli konumda bulunuyor. Levhanın geçilmesinin ardından ise bu imtiyaz tamamen ortadan kalkıyor ve sürücü genel kavşak kurallarına tabi hale geliyor.
Bölgede ekstra bir trafik ışığı veya farklı bir yönlendirme levhası yoksa, temel kural gereği sağdan gelen araca yol verilmesi gerekiyor.
SÜRÜCÜLERİN BU LEVHAYI GÖRDÜĞÜNDE YAPMASI GEREKENLER
Trafik uzmanları, sarı baklava üzerindeki siyah çizgili levhayı fark eden sürücülerin izlemesi gereken adımları şöyle sıralıyor:
Hızı düşürün: Önceliğin bittiği kavşağa yaklaşırken ilk olarak ayağı gazdan çekmek ve seyir hızını azaltmak gerekiyor.
Çevre kontrolünü artırın: Kesişen yollardan gelebilecek araçlara karşı dikkati artırmak hayati önem taşıyor.
Durmaya hazır olun: Öncelik hakkı diğer sürücülere geçebileceğinden, kavşak girişinde gerektiğinde aracı tamamen durduracak şekilde hazırlıklı olunmalı.
Şehir merkezlerindeki kirliliği önlemek amacıyla çalışmalar yapan Hollanda, üzerinde egzoz dumanı çıkan araş figürü bulunan tek tip "Sıfır Emisyon Bölgesi" yol levhasını ülke genelinde resmi olarak kullanmaya başladı.
Ülke genelindeki belediyelerin farklı tabelalarını tek standartta birleştiren bu yeni tabela sistemi ile birlikte, belirlenen alanlara izinsiz giren araçlara otomatik kameralar aracılığıyla cezai işlem uygulanıyor.
YENİ TRAFİK TABELASI HANGİ KURALLARI KAPSIYOR?
Üzerinde "ZONE" ibaresi, kırmızı daire ve stilize egzoz dumanlı araç sembolü yer alan tabela, geleneksel çevre bölgeleri ile sıfır emisyon alanlarını işaret ediyor.
Tabelanın hemen altında bulunan ek bilgilendirme panoları ise hangi araç türlerinin kısıtlamaya tabi tutulduğunu gösterirken, ticari araçların 2030 yılına kadar kademeli olarak elektrikli veya hidrojen yakıtlı modellere geçmesi hedefleniyor.
KURAL İHLALİ YAPANLARA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?
Sınırlandırılmış emisyon bölgelerine giriş denetimleri, araç pakalarını otomatik okuyan kamera ağları üzerinden yürütülüyor.
Belirlenen emisyon kriterlerini karşılamayan minibüs ve hafif ticari araçlara 130 euro (yaklaşık 7.337,61 Türk Lirası) ağır tonajlı kamyonlara ise 320 euro (yaklaşık 18.064,77 Türk Lirası) idari para cezası düzenleniyor.
KISITLAMALARDAN HANGİ ARAÇ VE SÜRÜCÜLER MUAF TUTULACAK?
Standart binek otomobiller için yerel kararlar haricinde genel bir giriş yasağı uygulanmıyor. 40 yaşın üzerindeki tarihi (klasik) araçlar ile engelli bireylerin taşınması için özel donanıma sahip taşıtlar sıfır emisyon kısıtlamalarından ve para cezalarından muaf tutulacak.
Amerika Birleşik Devletleri genelindeki otoyollarda sürücülerin dikkatini çeken ve son yıllarda Avrupa'da kullanılmaya başlanan yeni trafik levhası kamuoyunun merakını uyandırmaya başladı.
Beyaz bir zemin üzerinde kırmızı daire içerisinde yer alan ve üzeri çizilmiş başparmak sembolüyle tasarlanan bu uyarı işareti, ilk bakışta kafa karışıklığına yol açtı.
Söz konusu bu levhalar, özellikle cezaevi çevrelerindeki yollara yönelik güvenlik tedbiri olarak yerleştirildi.
Trafik düzenlemelerinin ötesinde stratejik bir önem taşıyan bu uyarı levhaları, ağırlıklı biçimde yüksek güvenlikli infaz kurumlarının çevre yollarına konumlandırıldı.
Cezaevlerinden kaçma girişiminde bulunan mahkumların otoyollarda araç durdurarak kaçmalarını önlemek hedeflendi.
Yol kenarında bekleyen kişileri araçlarına almama konusunda bilgilendirilen sürücülerin olası gasp ve rehin alma olaylarına karşı korunduğu bildirildi.
Kolluk kuvvetleri, bu işaretlerin yer aldığı bölgelerde otostop çekerken şüphelilere yönelik denetimleri artırdı.
UYGULAMA SAYESİNDE OTOYOL GÜVENLİĞİ DESTEKLENDİ
ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından standartları belirlenen levhaların yaygınlaşması, hızlı akan otoyol trafiğinde can güvenliğini koruma çabalarına katkı sağladı.
Yayaların otoyol kenarında beklemesini engelleyen kurallar, ani fren yapma ya da emniyet şeridinde duraklama nedeniyle yaşanabilecek olası zincirleme kazaların da önüne geçti.
Karayolları yetkilileri, sembolün evrensel netliği sayesinde sürücülerin bölgedeki potansiyel riskleri anında fark ettiklerini vurguladı.
Eyalet polis departmanları, sürücüleri cezaevi yakınlarındaki bölgelerde tanımadıkları kişileri araçlarına almamaları konusunda net bir şekilde uyardı.
Modern trafik altyapısının önemli bir parçası halen gelen bu uygulama, bölge güvenliğinde etkili bir kalkan vazifesi gördü.
Sokaklarda, yol kenarlarında ve binaların cephelerinde sıkça karşılaşılan "H" harfli tabelalar, sürücüler ve yayalar tarafından genellikle tek bir anlamla bağdaştırılsa da renklerine ve bulundukları ülkeye göre çok farklı ve hayati işlevler taşıyor.
Masum bir harften ibaret gibi görünen bu levhalar, kimi zaman bir yangın söndürme kaynağını kimi zaman ise toplu taşıma kurallarını temsil ediyor.
İNGİLTERE'DE SARI ZEMİN ÜZERİNDEKİ H: YANGIN MUSLUĞU
İngiltere'deki sokak lambası direklerinde, duvarlarda veya beton bloklarda görülen parlak sarı zemin üzerindeki siyah "H" harfi, sanılanın aksine hastane veya helikopter pisti anlamına gelmiyor.
Buradaki harf "Hydrant" yani yangın musluğu kelimesini simgeliyor. İtfaiye ekiplerinin acil bir yangın anında su kaynağına hızlıca ulaşmasını sağlayan bu tabela; musluk kapağının kar, çamur veya otlarla kapandığı durumlarda hayat kurtaran bir kılavuz görevi üstleniyor.
ALMANYA'DA YEŞİL-SARI H: OTOBÜS VE TRAMVAY DURAĞI
Almanya sokaklarında yeşil bir çerçeveyle çevrili sarı daire içerisindeki yeşil "H" harfi tamamen farklı bir kuralı ifade ediyor. Almanca "Haltestelle" kelimesinden türeyen bu sembol, alanın otobüs veya tramvay durağı olduğunu gösteriyor.
Sürücülerin bu tabelanın etrafına araç park etmesi veya toplu taşıma araçlarının yanaşma alanını engellemesi kesin kurallarla yasaklanmış durumda.
TÜRKİYE VE ABD'DE SAĞLIK VE HAVACILIK SİMGESİ
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok ülkede "H" harfi sağlık ve havacılık sektörleriyle özdeşleşiyor.
Karayollarında ve sokaklarda mavi zemin üzerine beyaz renkle basılan "H" harfi yakınlarda bir hastane olduğunu belirterek sürücüleri korna çalmamaları ve acil durum trafiğine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Binaların çatılarında veya acil servis bahçelerindeki düz zeminlerde yer alan dev "H" simgesi ise helikopter iniş ve kalkış alanlarını (heliport) temsil ediyor.
Trafik sıkışıklığını azaltmak ve araç paylaşımını teşvik etmek amacıyla yürürlüğe giren bu yeni sistem, kurallara uymayanlara acımıyor ve binlerce liralık cezaları peş peşe yazıyor.
BEYAZ ELMAS TABELASI NE ANLAMA GELİYOR?
Avrupa'nın ulaşım ağında devrim yaratması beklenen bu yeni trafik işareti, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde resmi olarak aktif edildi. Bu tabelanın yer aldığı şeritler, artık herkesin kafasına göre girebileceği yollar olmaktan çıkıyor.
Yeni kurala göre, mavi zemin üzerindeki elmas logolu özel şeritleri yalnızca belirli şartları taşıyan araçlar kullanabiliyor. Amaç ise tek bir araçta tek kişinin seyahat etmesini engellemek ve araç paylaşımını (carpooling) küresel bir standart haline getirmek.
BU ŞERİDİ KİMLER KULLANABİLİR, KİMLERE YASAK?
Eğer yolda bu tabelayı gördüyseniz ve şeride girmek istiyorsanız, aracınızın şu şartlardan birini taşıması gerekiyor:
Çok Yolculu Araçlar: İçinde en az iki veya daha fazla yolcu bulunan binek otomobiller,
Toplu Taşıma ve Hizmet: Toplu taşıma otobüsleri, taksiler ve acil servis (ambulans, itfaiye vb.) araçları,
Çevre Dostu Taşıtlar: Bazı ülkelerdeki muafiyetlere göre elektrikli araçlar.
Eğer aracınız elektrikli değilse, taksi veya otobüs kullanmıyorsanız ve arabada sadece sürücü olarak tek başınaysanız, bu şeride adım atmanız bile tamamen yasak!
YAPAY ZEKALI KAMERALAR DEVREDE: CEZASI DUDAK UÇUKLATIYOR!
"Nasıl olsa polis görmez, boş şeritten kaçayım" diye düşünen sürücüler için kötü bir haber var. Bu özel şeritlerdeki denetimler sadece polis ekipleriyle değil, araç içindeki kişi sayısını otomatik olarak algılayabilen gelişmiş yapay zekalı akıllı kameralarla yapılıyor.
Kural ihlali yapan sürücülere ise çok ağır mali yaptırımlar uygulanıyor:
Fransa'da bu şeridi usulsüz kullanan sürücülere anında 135 euro (yaklaşık 7 bin 200 TL) ceza kesiliyor. İspanya'da ise kural ihlalinin bedeli daha da ağır; tam 200 euro (yaklaşık 10 bin 700 TL) para cezası uygulanıyor.
DİĞER TABELALARLA KARIŞTIRMAYIN!
Uzmanlar, sürücüleri bu yeni işareti diğer mavi bilgilendirme levhalarıyla karıştırmamaları konusunda uyarıyor.Sadece otobüs veya bisiklet resminin yer aldığı tabelalar doğrudan o araç türüne ait yolları belirtirken; beyaz elmas işareti doğrudan "araç içindeki yolcu yoğunluğunu" hedef alıyor.
Yurt dışına çıkacakların ya da otoyolları kullananların seyahat ederken bu tabelaya azami dikkat göstermesi gerekiyor!