Bu uygulamada 21 saat geçiriyoruz! Türkiye’nin sosyal medya haritası açıklandı...

"Twitter'in karşısına yeni uygulama 'Threads' geldi ancak sönümlendi. Herkesin Threads'a geçeceği söylenirken dijital alışkanlıkları ihmal ettiler. Twitter'ın takipçileri şu anda arttı. Threads'a gidenler, tekrar geri döndü. Dijital göç çok zor seyrediyor. Yıllarca kullandığınız Twitter'ı, binlerce takipçiyi bırakıp başka bir yere göç etmek çok riskli. Dijital alışkanlıklarımız kalıcı oluyor."

Metaverse ve yapay zeka sistemlerinin sosyal medyayı da etkileyeceğini anlatan "Örneğin sabah bazı konuları komut olarak vereceksiniz. 'Saat 12.00'de eğitim ile ilgili tweet at', 'Saat 15.00'te yemek tweeti at' gibi. Bu komutları yapay zekaya verdikten sonra sizin tweet atmanıza gerek kalmayacak. Otomatik şekilde bunları yayınlayacak. Gelecekte yapay zekanın sosyal medya alanında çok büyük etkilerini göreceğiz." ifadelerini kullandı.