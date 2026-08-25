Bu virüs en çok ağustosta görülüyor!

Epidemiyoloji Profesörü Paraskevi, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda Batı Nil virüsünün ülkedeki seyrini değerlendirdi.

Paraskevi, çoğu kişinin hastalığı hafif semptomlarla geçirmesi nedeniyle virüsün bulaştığı insan sayısının resmi kayıtlara geçen vakaların çok üzerinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Baş ağrısı, ateş, yorgunluk gibi hafif semptomların endişe verici olmadığını belirterek, merkezi sinir sistemindeki semptomlarla şiddetli baş ağrısı, bilinç kaybı gibi belirtilere ise dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Paraskevi, en çok Batı Nil virüsü vakasının ağustos sonunda görüldüğüne dikkat çekerek, eylülde de vakaların görülmeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.