Bu yaş grubunda kanser tehlikesi daha yüksek! Gencim demeyin...

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nden biyoistatistikçiler Philip Rosenberg ve Adalberto Miranda- Filho tarafından JAMA Network Open dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, X Kuşağı bireyleri arasında kansere yatkınlık konusunda endişe verici eğilimleri ortaya koydu.
Araştırmacılar, 3.8 milyon kanser vakasını kapsayan Sürveyans, Epidemiyoloji ve Son Sonuçlar programından elde edilen verileri kullanarak farklı yaş gruplarındaki kanser oranlarını karşılaştırdı.
Çalışma, 35 ila 84 yaşları arasında teşhis edilen invaziv kanserlere odaklanmış ve baby boomers kuşağından X kuşağına kadar olan eğilimleri inceledi: X kuşağı, kendilerinden önceki kuşaklara kıyasla daha yüksek bir genel kanser oranıyla karşı karşıyaydı.