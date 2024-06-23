Bu yaş grubunda kanser tehlikesi daha yüksek! Gencim demeyin...

Özellikle X kuşağındaki kadınların lösemi, Hodgkin dışı lenfoma, yumurtalık, pankreas, kolon, rahim, rektum, böbrek ve tiroit kanserlerine yakalanma olasılığı daha yüksekti. Bu gruptaki erkekler için prostat, rektum, böbrek ve tiroit kanseri riski daha yüksekti.