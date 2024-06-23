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Bu yaş grubunda kanser tehlikesi daha yüksek! Gencim demeyin...

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nden araştırmacılar, X Kuşağı'nın (1965-1980 doğumlular) önceki kuşaklara kıyasla birçok kanser türüne karşı daha fazla duyarlılık gösterdiğini tespit etti.

Giriş Tarihi: 23.06.2024 10:28
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Bu yaş grubunda kanser tehlikesi daha yüksek! Gencim demeyin...

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nden biyoistatistikçiler Philip Rosenberg ve Adalberto Miranda- Filho tarafından JAMA Network Open dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, X Kuşağı bireyleri arasında kansere yatkınlık konusunda endişe verici eğilimleri ortaya koydu.

Araştırmacılar, 3.8 milyon kanser vakasını kapsayan Sürveyans, Epidemiyoloji ve Son Sonuçlar programından elde edilen verileri kullanarak farklı yaş gruplarındaki kanser oranlarını karşılaştırdı.

Çalışma, 35 ila 84 yaşları arasında teşhis edilen invaziv kanserlere odaklanmış ve baby boomers kuşağından X kuşağına kadar olan eğilimleri inceledi: X kuşağı, kendilerinden önceki kuşaklara kıyasla daha yüksek bir genel kanser oranıyla karşı karşıyaydı.

Özellikle X kuşağındaki kadınların lösemi, Hodgkin dışı lenfoma, yumurtalık, pankreas, kolon, rahim, rektum, böbrek ve tiroit kanserlerine yakalanma olasılığı daha yüksekti. Bu gruptaki erkekler için prostat, rektum, böbrek ve tiroit kanseri riski daha yüksekti.

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