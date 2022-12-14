Bu yemek can alıyor! Dünyada her yıl ortalama 6 kişi hayatını kaybediyor: Sannakji

Dünyanın bazı yerlerinde, yemeğinizin sadece çiğ olarak değil, canlı olarak servis edilmesi bir inceliktir. Özellikle Güney Kore ve Japonya'da insanlar hareket halindeki bir ahtapotun dokunaçlarını çiğneyebilirler. Bu durum sizi rahatsız etmediyse, canlı bir deniz hayvanını yutmamak için başka bir neden daha var - sizi öldürebilir. Ve bunun nedeni, ahtapotun saldırması değil, boğulma tehlikesi oluşturmasıdır.