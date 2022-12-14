Bu yemek can alıyor! Dünyada her yıl ortalama 6 kişi hayatını kaybediyor: Sannakji

Dünyanın en ölümcül yemeklerinden biri olan sannakji hakkında bilinmesi gerekenler…
Dünyanın bazı yerlerinde, yemeğinizin sadece çiğ olarak değil, canlı olarak servis edilmesi bir inceliktir. Özellikle Güney Kore ve Japonya'da insanlar hareket halindeki bir ahtapotun dokunaçlarını çiğneyebilirler. Bu durum sizi rahatsız etmediyse, canlı bir deniz hayvanını yutmamak için başka bir neden daha var - sizi öldürebilir. Ve bunun nedeni, ahtapotun saldırması değil, boğulma tehlikesi oluşturmasıdır.
Sannakji nedir?
Küçük parçalara bölünmüş ve hemen servis edilen genç bir canlı ahtapotun yer aldığı bir Kore çiğ yemeği veya Korece çapa olarak adlandırılmaktadır.
Yazar ve beslenme uzmanı Jenny Tschiesche, "Bu yiyecek bir güvenlik uyarısıyla birlikte geliyor" dedi. "Tüketilmesi önerilmez. Ağırlıklı olarak vantuzların boğazın içine yapışması nedeniyle boğulma tehlikesi yaratır ve bu da ahtapotun boğazı tıkayarak boğulmaya neden olmasına yol açar."
Nisan 2010'da Güney Koreli bir kadın canlı bir ahtapot yedikten sonra bayıldı ve nefes almayı bıraktı. Hızlıca hastaneye kaldırılan kadın, 16 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Bu yiyecek maalesef yılda yaklaşık 6 kişinin hayata veda etmesine neden oluyor.
Tschiesche, "Gıda zehirlenmesi riski söz konusu olduğunda ahtapot, deniz ürünleri listesinin başında yer almıyor" dedi. "Hatta oldukça düşük bir riski vardır ve belki de bu yüzden onu çiğ yemek Kore'de oldukça yaygındır."
Sannakjinin tadı nasıldır?
Bu yiyecek son derece yumuşaktır, ancak yapışkan yapısı ve çiğnenebilir dokusu herkese göre değildir. Geleneksel olarak, yemeğin okyanus tazeliği aromasını tamamlamak için susam yağı ve tohumlarla servis edilir.
Sannakji nasıl hazırlanır?
Baş aşçı Kim Sang Jin'e, ahtapotun kafa bölgesinden tutup dokungaçlarındaki mukusun çıkarılması gerektiğini söylüyor. Ancak canlı ahtapot yemenin kan şekerine çok iyi geldiğini de ekliyor. "Çünkü saf [ham] taurin içeriyor" dedi. Tüketen kişinin boğulmasını önlemek için ahtapotun çok küçük parçalara ayrılması gerektiğinin de altını çizdi.
"Büyük parçalar halinde yemeye çalışırsanız boğazınıza takılabilir" diye ekledi. "İşte bu hayatınızı kaybetmenize neden olabilir." Bunun yanında pek çok Koreli yerli de ahtapotu yemek çubuklarına sararak ve ağızlarına atarak tüketmektedir.