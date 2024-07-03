Bu yiyecekleri asla hava fritözüne koymayın! Uzmanı uyardı...

Ancak hava fritözünüzde kesinlikle pişirmemeniz gereken bazı yiyecekler var.

Standart bir fırınla karşılaştırıldığında, hava fritözünü kullanarak en sevdiğiniz yiyecekleri yarısından daha kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

Hava fritözleri birçok şeyi pişirmek için iyi olsa da, kesinlikle içlerine koymamanız gereken bazı yiyecekler vardır.

Mutfak bilgileri konusunda uzman bir isim olan Nicole, hava fritözüne kesinlikle koymamanız gereken üç öğeyi anlattı.