Bu yiyecekleri asla hava fritözüne koymayın! Uzmanı uyardı...

Ancak hava fritözünüzde kesinlikle pişirmemeniz gereken bazı yiyecekler var.
Hava fritözleri, çeşitli yiyecekleri kısa sürede pişirmenize olanak tanıyan kullanışlı bir mutfak aletidir.
Standart bir fırınla karşılaştırıldığında, hava fritözünü kullanarak en sevdiğiniz yiyecekleri yarısından daha kısa sürede hazırlayabilirsiniz.
Hava fritözleri birçok şeyi pişirmek için iyi olsa da, kesinlikle içlerine koymamanız gereken bazı yiyecekler vardır.
Mutfak bilgileri konusunda uzman bir isim olan Nicole, hava fritözüne kesinlikle koymamanız gereken üç öğeyi anlattı.
Öncelikle üzerinde çok fazla peynir olacak tariflerden uzak durmakta fayda var.
Şöyle açıkladı: "Peynir, yemeğiniz pişmeden önce eriyecek ve büyük, yapış yapış bir durum yaratacak."
Nicole, tarife peynir ekleyebileceğinizi ancak bunu yemeğin pişmesinden iki dakika önce yapmanız gerektiğini de sözlerine ekledi.
Nicole'e göre hava fritözünüze koymamanız gereken ikinci madde ise pirinç.
Kendisi nedenini şöyle açıkladı: "Özel aparatı olmasına rağmen, asla eşit şekilde pişmiyor. Bunun yerine bir pirinç pişirici kullanın."
Ve hava fritözüne koymamanız gereken üçüncü ve son yiyecek maddesi hazır hamurlu tatlılarıdır. "Şeker ve undan oluşan yoğun hamurlarındaki krema, hava fritözünde doğru şekilde pişmiyor, o nedenle kullanmayın" dedi.